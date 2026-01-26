Kalamees-kokk Hanno Kask: koha ja ahven on maailma parimad praekalad

Kalamees ja kokk Hanno Kask rääkis "Terevisioonis", et koha ja ahven on maailma parimad praekalad, mida tuleks praadida või ja õliga pooleks ning soola lisada alles pärast kala valmimist. Kõige suurem viga, mida kalaga teha saab, on kala ülepraadimine.

"Koha praeme paneerituna ja ilma. Praadimisel kasutame pooleks võid ja õli. Kui praadida ainult õliga, ei tule kalale ilusaid kuldpruune rante ja kui praed ainult võiga, siis läheb kärssama. Soolaga maitsestame pärast, siis jääb kala enda maitse alles ja soola maitset ei ole tunda," ütles ajakirja Kalastaja ajakirjanik, kokk ja kalamees Hanno Kask.

Ahvenat praadis Kask koos kalanahaga. "Naha paneme ülespoole, siis ei aura kala mahl välja," juhendas Kask, kes praeb kala tunde järgi, sest kui tahta teha kõike retsepti või joonise järgi, tuleks minna ehitajaks.

Sidrunit võiks Kase arvates panna sellistele kaladele, mis on hästi tugeva maitsega ja hästi rasvased. "Sidrun on hape ja ei tee kalarasvaga midagi muud kui tekib sama protsess, kui praed hapukapsaid pekiga. Sel pole otsest lõhna ega maitset, vaid sealt tuleb mingi varjatud aroom, mis paneb suumahlad jooksma. Ahven ja koha on peaaegu ilma rasvata kalad ja neile sidrunit panna pole mõtet," tõdes Kask. "Kõige suurem viga, mida ahvenaga teha saab, on kala ülepraadimine."

Kask ei kasuta meresoola, vaid kivisoola. "Soola raputan kalale alles siis, kui olen kala taldrikule tõstnud."

Kohatükke praadis Kask pannil riivsaiaga paneeritult ja mõne tüki ka koos kalanahaga. "Nahk on iseenesest peaaegu nagu paneering. Kes ei taha saia süüa, söövadki paneerimata kala."

"Koha ja ahven on maailma parimad praekalad," toonitas Kask.

"Igal kalal peab ka oma lugu juures olema. See siin on värskelt püütud kala, kuninglikult fileeritud, ja minu tehtud. Kui lugu juures ei ole, siis kala nii hästi ei maitseks," muheles Kask.

Kase sõnul ei tohi harrastuskalamehed kala müüa ega niisama anda. "Tuleb minna tuttava kalamüüja juurde ja tema käest osta. Kui sul kalamüüja on tuttav ja sa käid tema käest kogu aeg kala ostmas, siis ilmselt ta ei peta sind. Kui sa käid kala ostmas keskturult, kus iga kord müüja vahetub, siis on olukord keeruline," tõdes Kask.