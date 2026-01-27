X!

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

Foto: ERR
Pandimaja juht Luule Emmar rääkis "Terevisioonis", et maksavad kuldehete eest natuke rohkem kui romukulla eest, et väärtuslikud ehted säiliksid. Emmari sõnul on keskklass hakanud rohkem pandimajas käima, sest küttearved ja automaks tahavad maksmist.

"Kulla hinna muutus on praegu olnud ikkagi väga drastiline ja pandimajade tööd on see mõjutanud päris palju. Kuna kulla hind on kõrge, on inimesed hakanud oma kulda kas müüma või ostma," ütles pandimajade keti Luutar juht Luule Emmar.

Emmari sõnul on Luutar pandimaja läinud täna seda teed, et nad maksavad kuldehete eest natuke rohkem kui romukulla eest. "Just selle eesmärgiga, et need ehted säiliksid ja et suunata neid järelturule, mitte teha neist graanulid."

Romukuld on katkine kuldese, näiteks katkised ketid, katkised kõverad sõrmused.

Emmar tõi näiteks, et nõukogudeaegsed kuldehted prooviga 583 on nende jaoks väga väärtuslikud. "Kui me need ära lõhume, siis seda kulda mingil hetkel kuskilt enam ei saagi. Neil kuldsõrmustel on pigem ajalooline väärtus," tõdes Emmar. "Just sellepärast oleme nende sõrmuste hinna tõstnud natuke kõrgemaks, et inimesed ei teeks neid sõrmuseid romuks."

Täna pakub Luutar pandimaja ehtekulla eest 76 eurot gramm. "2024. aastal oli kulla hind 28 eurot grammi ehk et vahe on päris suur."

Pandimaja kõige väärtuslikum kullast ehe on kuldkett prooviga 740. "Selle kaal on 160 grammi ja kliendile maksti selle eest välja üle 13 000 euro," nentis pandimaja juht.

"Päris palju on hakanud meie pandimajas käima keskklass, tööinimesed, kes lihtsalt ei vea palgapäevast palgapäevani välja. Tunnetame küll, et inimestel on raskem. Eriti talveperioodil, kui küttearveid on vaja maksta või näiteks automaks, mis on valusalt löönud suurperesid," tõdes Emmar, kes ise kuulub ka suurperede liitu.

Ka jõulukingid jõuavad ringiga pandimajja. "Meie töös on tunda seda, et kui inimesele kingitakse kuldehteid, aga ta ei kanna kulda, siis inimesed toovad need pandimajja müüki. Müüki tuuakse ka päris uusi pakendis telefone. Inimesed ütlevad, et ma sain Samsungi telefoni jõulukingiks, aga ma ei oska sellega midagi teha," ütles Emmar.

Kahjuks on nii, et kui kulla hind tõuseb, tuleb sellega ka kuritegelik pool kaasa. "Päris palju võltsitakse kulda, lüüakse peale proovimärgiseid. Meie küll hoiatame, et järelturult ei tasu väga käest kätte või läbi interneti tehinguid teha. Pigem ikkagi veenduda, kuhu te oma raha panete," tõdes Emmar.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Martha-Beryl Grauberg

