Telerežissöör Elo Selirand: minu tegemised mööduvad stiihiatega võideldes

"35 aastat olen telesaateid teinud. Ma olin 15-aastane, kui ma läksin Eesti Raadiosse," ütles režissöör Elo Selirand, kes kirjutas telemaja kaadritagusest elust raamatu "Mata mu süda telemajja".

"Ma oleks saanud ilmselt väga heaks lavastajaks, sest Voldemar Panso on öelnud, et lavastaja läheb poodi ja tema teel juhtub tuumakatastroof, ta armub, abiellub ja saab lapse, tavaline inimene läheb poodi ja ei juhtu mitte midagi," muheles telerežissöör.

Selirand tõi välja, et vahel mõnel hommikul tuleb ta tegema "Terevisiooni" ja kuuleb, et nädal aega on olnud kõik hästi ja rahulik, aga kui tema puldi taha läheb, saab ta aru, et täna ripub väga juuksekarva otsas, kas saade üldse eetrisse jõuab. "See tähendab lihtsalt seda, et ma olen tööle jõudnud," nentis Selirand. "Stiihiatega võideldes minu igapäevased tegemised mööduvad."

Kui Selirand midagi pähe võtab, liigub ta vääramatu jõuga selle mõtte teostamise suunas ja naljalt teda miski ei murra. "Minu edu pandiks on olnud see, et ma ei ole kunagi tulnud selle peale, et saate nimel neid toredaid asju, mida ma suudan välja mõelda, ei peaks tegema, sest need on ju nii tohutult vahvad. Nagu näiteks mõte, et 2002. aastal saate "Me tuleme Tallinnast" jaoks pidi Mati Talvik ujumispükste väel Narva jõest üle ujuma. Mati ütles, et teeme ära, " nentis Selirand. "Mul polnud õrna aimugi, et see jõgi on nii lai. Siis ma mõtlesingi, et tegelikult telemajas normaalseid inimesi pole."

Seliranna sõnul on see ajastu raamat. "Aeg ja kultuur olid siis hoopis teised. Tol ajal olid telemajas ülilahedad peod. Üks põhjus, miks see raamat sündis, oli väga pikk periood minu elus, kui ma sain aru, et telemajja pole võimalik tulla esimesena, sest keegi on juba siin ja pole võimalik lahkuda viimasena, sest keegi veel jääb siia. Viimastel aastatel olen aga avastanud, et ma tulen tihti esimesena ja võin lahkuda ka viimasena. Mu raamat on ühe ajastu kokkuvõte. Räägin ajast, kus võib-olla joodi rohkem, kulutati südant rohkem ja oma tööle pühendati täielikult," tõdes Selirand.

Raamatus on palju kirjutatud inimestest, kes on kaadri taga. "Ma tahaksin öelda, et saatejuhid on režissööride, operaatorite, valgustajate ja helirežissööride toodang, meie esitame neid vaatajatele, aga need inimesed kaadri taga on palju värvikamad ja konkreetse arvamusega," tõdes Selirand.