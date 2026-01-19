Juuksur: kiilanevast pealaest olulisem on oskus iseennast armastada

Juuksur Aleksandr Žemžurov rääkis "Terevisioonis", et meestel ja naistel on moes sarnased soengutrendid. Juuksuri sõnul on meeste puhul aga kiilanevast pealaest olulisem iseenda eest hoolitsemine ning peamine trend on see, et sa armastaksid iseennast ja tunneksid end enesekindlalt.

"Trendikas on ajada nina ja kõrvakarvu, samuti duši alla käia ja šampooni kasutada. Trendikas on enda eest hoolitseda," kommenteeris meeste juuksetrende juuksur Aleksandr Žemžurov.

Kui juuksed on veidi lokkis või lainelised, soovitas juuksur pöörata tähelepanu soengule Flow. "Kammiga saab soengu voolavamaks teha. See on väga tekstuurne vana kooli soeng, vanasti nimetati seda kardinaks. Tekstuur jääb moodi," nentis Žemžurov.

Vaikselt hakkab moest ära minema masinaga tehtud soeng ja meestel tuleb hakata juukseid kasvatama.

"Moodi tuleb 1960. aastatest inspireeritud briti soeng mod cut. Oimukohtades on juuksed jälle pikemad. Selle soengutüübi juures peab kasutama lisavahendeid, et tekstuuri saavutada. Tekstuuri saavutamiseks saab kasutada meresoola, mida lisada märgadele juustele. Juuksed võib lasta lihtsalt kuivada või aidata difuuseriga. Kasutada võib ka ükskõik millist kergemat juustekreemi, mis lisab tekstuuri. Kui sa seda ei tee ja sul on sirged juuksed, võib soeng välja näha hästi tobe, ja järgmine trauma on ees, kui sa näed välja nagu Ivanuška," muheles juuksur.

Eestlaste lemmiksoeng on Žemžurovi sõnul mullet. "Mullet on kõik see, mis on tagantpoolt natuke pikem, et eestpoolt oled viisakas ja tagantpoolt funky. Aga see läheb nüüd lühemaks," nentis juuksur.

"Soengud muutuvad unisex. Naistel on ka trendikad lühikesed soengud. Meestel ja naistel on hästi sarnased soengud," tõi Žemžurov välja.

"Kõige kallim soeng Fade jääb. Kallis on see soeng sellepärast, et sa pead iga kahe nädala tagant parandama. Soeng näeb väga ilus välja esimesed kolm päeva, aga kasvab väga kiiresti välja. Sageli arvatakse, et Fade on soeng, aga tegelikult on see tehnika. Fade soeng teeb sind alati värskemaks ja nooremaks. Kui mees näeb väsinud välja, siis Fade alati päästab teda," muheles juuksur.

"Kui kukla peal hakkavad juukseid hõrenema ja juuksepiir hakkab sisse vajuma, siis heledad juuksed ei näita seda nii palju välja, kui värvida blondimaks. Kuigi ma tahaks ikkagi rahustada neid, kellel oimukohad on juustest paljad, et midagi sellega ei tee. Türgi ei ole ka enam trendikas. Kui sa tahad hea välja näha, hoolitse enda eest, osta endale ilus kampsun, naudi elu ja sellest saad palju rohkem enesekindlust. Peamine trend on see, et sa armastaksid iseennast ja tunneksid ennast enesekindlalt," ütles Žemžurov.