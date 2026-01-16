X!

Lumehanges valmiv kreemjas lumejäätis valmib vaid paarikümne minutiga

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

"Terevisiooni" saatejuht Martha-Beryl Grauberg valmistas lumehanges sotsiaalmeediast leitud retsepti järgi lumejäätise, mille tegemiseks läheb vaja vahukoort ja tuhksuhkrut ning mis valmib vaid paarikümne minutiga. Graubergi sõnul peitub lumejäätise kõige suurem võlu just selle tegemise protsessis.

Lumejäätise valmistamiseks läheb vaja kaussi, visplit, vahukoort, tuhksuhkrut ja vanillisuhkrut ning natuke soola.

"Teen lumehange augu, kuhu kauss sisse mahub ja raputan auku natuke soola. Siis panen kausi auku, valan kaussi vahukoore ja lisan vanillisuhkruga segatud tuhksuhkru. Kühveldan tuhksuhkrut kohe mõnuga, sest jäätis peab olema ikka magus, ja hakkan koort vahtu kloppima," juhendas "Terevisiooni" saatejuht Martha-Beryl Grauberg. "Veerand tunniga peaks koor vahtu minema."

Valminud jäätis tõsta jäätisetopsi ja kaunistuseks lisada peale küpsisetükikesi.

"Lumejäätis on tõesti väga kreemjas, see ei ole kõva," nentis saatejuht Reimo Sildvee. "Eriti hea magustoit on see neile, kes vahukoort armastavad."

 "Lumejäätise põhiline võlu on just see protsess, mida sõprade või lastega koos lumehanges teha," nentis Grauberg.

Reimo Sildvee ja Martha-Beryl Grauberg söövad lumehanges valminud jäätist Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Reimo Sildvee ja Martha-Beryl Grauberg

