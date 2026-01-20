Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

Näitleja Anne Veesaar rääkis "Terevisioonis", et kuna ta pole olnud kõige tervislikuma eluviisiga inimene, ei julgenud ta soolevähi sõeluuringule minna, sest kartis tulemust. Veesaare sõnul oli see ülimalt vale mõtteviis, sest kui test tehtud, saabki rõõmustada või siis kohe tegutsema asuda.

"Rinnavähi sõeluuringul olen ma käinud, aga soolevähi sõeluuringud olen mööda lasknud. Protseduur tundus imelik ja kogu see instrumentaarium, mis perearsti juurest kaasa antakse. Kõige enam olen aga kartnud uuringu tulemust, sest ma ei ole enam esimeses nooruses, elu on olnud sinna ja tänna, ma ise mõtlen, et ma ei saa ju terve olla, ja mida ma siis teen, kui saan tulemuse teada," ütles näitleja Anne Veesaar. "Ma ei ole olnud kõige eeskujulikum tervislikku eluviisi järgiv inimene."

Mõni aeg tagasi aga kutsus tervisekassa Veesaart osalema sõeluuringu reklaamikampaanias. "Kuna ma olin andnud oma nõusoleku ja kõik toimus samal ajal, siis mõtlesin, et ma ei saa ju eesti rahvale näkku valetada, et kutsun kõiki sõeluuringul osalema, aga ise ei lähe," nentis Veesaar.

Veesaar tegi soolevähi sõeluuringutesti. "Olen väga õnnelik, sest kõik oli korras. Mulle öeldi pärast testi tegemist, et paari nädala pärast võin oma digiloost vastuse leida, aga mina hakkasin iga päev vaatama," muheles Veesaar. "Ärevus hakkas tekkima, mõtlesin, et äkki on midagi viltu, aga kui oleks väga viltu olnud, siis oleks pereõde mulle ilmselt juba helistanud."

Test oli negatiivne. "Nüüd räägin kõikidele, et tehke see test läbi, see ei ole midagi kohutavat, aga teie vaim jääb sellest palju tervemaks. Isegi juhul, kui vastus ei ole meeldiv, aga sa saad siis kohe tegutsema hakata."

Veesaarel oli rinnavähi sõleuuringuga kogemus, et ta kutsuti pärast testi tegemist arsti juurde tagasi, aga kõik oli hästi ja uuring oli korras.