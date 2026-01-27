X!

Kalaranna talisupleja: vees olles tuleb keskenduda hingamisele

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Talisupleja Aivar Tugedam rääkis "Terevisioonis", et praegused ilmaolud väga soosivad talisuplust. 3500 liikmega Kalaranna talisuplejate eestvedaja sõnul pole talisupluses midagi keerulist, tuleb vaid müts pähe ja sobivad jalanõud jalga panna ning vees olles keskenduda hingamisele.

"Ilmaolud väga soosivad talisuplust. Eriti külma ja käredat pakast on vähemaks jäänud, praegu on viis kraadi külma ja põhjakaare tuul, nii et ideaalne ilm selliseks hommikuseks karastuseks," ütles Kalaranna talisuplejate esindaja Aivar Tugedam.

Talisupluse hooaeg algas septembri lõpus-oktoobri alguses. "Lihtsam on alustada siis, kui õhutemperatuur on natuke madalamale langenud kui veetemperatuur."

Kalaranna talisuplejate seltskond täienes Tugedami sõnul plahvatuslikult koroona ajal. "Immuunsuse parandamine on alati hea asi. Nüüd on liikmeskonna suuruseks umbes 3500 inimest. Siin on kindlasti ka selliseid passiivselt diivanil kaasaelajaid, aga on ka neid, kes käivad igapäevaselt talisuplemas."

Kella kuue ajal hakkavad inimesed suplemas käima, sest et Kalarannas on väga mõnus ja mugav koht talisupluse harrastamiseks. "Saab kenasti autoga ligi ja riietumine on nii palju lihtsam," nentis Tugedam.

Talisupluses Tugedami sõnul midagi keerulist ei ole. "Müts tuleb ujudes pähe jätta, sest õues on tuul, jalas on mugavad jalanõud, et käia kivide ja jää peal. Vees tuleb keskenduda hingamisele."

"Veetemperatuur on praegu kahe kraadi ringis," tõdes vette astunud Tugedam.

24. veebruaril soovivad Kalaranna talisuplejad panustada eesti inimeste tervisesse ja tuletada kõikidele meelde, kui tähtis on oma immuunsüsteemi tugevdamine. "Nii vanaks kui riik saab ehk siis iga aasta eest ühe sekundi. Kokku oleme ühe minuti ja 47 sekundit kambakesi koos vees ja naudime Linnahalli tagust loodust ja rahvuslust," nentis Tugedam.

Kalaranna Talisuplejad Autor/allikas: Erakogu

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Martha-Beryl Grauberg

