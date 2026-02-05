Urmas Oru: skandaalikesed tekivad siis, kui vaatajat liiga palju üllatada

ETV peatoimetaja Urmas Oru rääkis Vikerraadios, et televaataja armastab tuttavaid ja pikaajalisi saateformaate. Ta tõdes, et kuigi meile väidetavalt meeldivad üllatused, siis väikesed skandaalikesed tekivad just sellest, kui vaatajat millegi ebaharilikuga üllatada, aga vaataja ootab tuntud ja traditsioonilist.

Eesti Televisioon tähistas eelmisel suvel 70. sünnipäeva, hommikusaatel "Terevisioon" täitus 5. veebruaril esmaeetrist 25 aastat ning "Ringvaatel" jõudis 28. jaanuaril eetrisse 3000. saade.

"Märtsis saab "Aktuaalne kaamera" 70-aastaseks, nii et selle kõrval on 25. sünnipäeva tähistav "Terevisioon" veel üsna lapsuke," tõdes ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru.

"Sellised igapäevased formaadid, mis on inimese jaoks kas hommikul või õhtuses vööndis olulised infoallikad või kaaslased mingil kindlal kella-ajal, need elavad kauem. Lühemat aega elavad meelalahutussaated või draamasarjad, mida tehaksegi mingiks tähtpäevaks või aastaks," selgitas Oru.

Oru tõi välja, et aastas paar korda on ikka vaja öelda, et ärme nüüd enam seda saadet tee. "Põhjused võivad olla erinevad. Ei tule päris selline saade nagu mõtlesid, juhtub mõni tehniline nüanss, mida ei õnnestu teoks teha ja mõni idee ei realiseerugi," loetles Oru.

Viimastel aastatel on Oru sõnul jätkunud tendents, et ka vanem põlvkond on avastanud voogplatvormid ja järelvaatamise. "Vanem põlvkond on avastanud nupud, kuidas saab järgi või ka ette vaadata, kuidas saab seriaali panna käima siis, kui talle sobib. Aktiivsem telekavaatamine algab ikka viiest-kuuest õhtul ja kestab kella üheteistkümneni. Aga inimesed ei ripu enam lineaari küljes, vaid jagavad aega natukene ringi."

Vaatajad vaatavad Oru sõnul ära küll kell 21 algava "Aktuaalse kaamera", aga kas nad pärast seda jälgivad täpselt seda programmi, mis sealt edasi tuleb või otsustavad vaadata nüüd järgi midagi, mida nad eelmisel päeval või samal päeval ei näinud, see on nüüd erinev.

Oru sõnul on tema jaoks kõige põnevam aeg iga tööpäev kell 13, kui saabuvad eelmise päeva telereitingud. "Siis vaatame, kellele on antud saatust jääda ekraanile ja kellele ei ole," muheles Oru.

Vaatajanumbrite põhjal tõi Oru välja, et reedeõhtune "Krimireede", kus on eetris erinevatest maadest ostetud krimisarjad, on täiesti omaette fenomen. "Igal reedel on 70 000 – 80 000 inimest sellel hetkel teleka ees, mitte ei vaata seda järgi või ette."

Pikaealisi saateid on Oru sõnul Eesti Televisioonis palju. ""Prillitoos" tähistas mõni aeg tagasi 40. sünnipäeva. Nende eelis on see, et inimene on nendega harjunud, nad on head kaaslased. Kui meile ka meeldib rääkida, et armastame üllatusi, põnevust ja oleme avatud kõigele uuele, siis oma igapäevarutiinis me ikkagi eeldame, et meie kodu on seal, kus ta on, ja kaaslane on see, kes ta on, ja isegi kui on üllatused, siis me eeldame, et kõik toimuks meie tingimustel."

"Sellest tõsiasjast tekivad teinekord ka need väikesed skandaalikesed, kui me oleme teinekord vaatajat üllatanud, siis vaataja on mõelnud, et sellist üllatust mina ei soovinud," tõdes Oru.