Loomaarst: piisab, kui pärast jalutuskäiku koera käpad soolast puhtaks pesta

Talvel ei ole ainukeseks ohuks lemmikloomadele külm ilm, vaid ka tänavatel jäätõrjeks kasutatav sool. Loomaarst Valdeko Paaveli sõnul siiski ülearu muretsema ei pea, sest loomad on vastupidavamad, kui sageli arvatakse. "Loodus on teinud loomad varudega. Ega nad nüüd nii lihtsalt rikki ei lähe," ütles ta.

Samas ei ole talvised ohud olematud ning koeraga linnatänaval jaulutades on oht nii keemilistele kui ka mehhaanilistele vigastustele, kui lisaks soolale on graniitkillustikku maha pandud.

Paavel selgitas, et koertel on sageli kõige tundlikum varvastevaheline nahk, mitte käpapadjandid ise. Samas rõhutas ta, et enamasti tõsiseid probleeme ei teki. Selleks, et koera käppasid jalutuskäigu ajal säästa, soovitab ta võimalusel valida jalutuskäikudeks puhtama lume ja pinnasega kohti. Linnakeskkonnas ei ole see alati lihtne, kuid ka väiksed muudatused marsruudis võivad aidata.

Käppade hooldamisel soovitab Paavel lihtsust. Tema hinnangul ei ole tervet looma vaja üle ravida ega desinfitseerivate vahenditega töödelda. "Suurem osa ajast piisaks täiesti sellest, kui nad lihtsalt pärast jalutust puhta veega ära loputada ja kuivatada või niiskete lappidega ära puhastada," ütles loomaarst.

Koertele mõeldud jalanõude kasutamisse suhtub loomaarst ettevaatlikult. Tema sõnul võivad jäigad ja ebamugavad saapad liikumist piirata ning neist ei pruugi kasu olla. "Kui need on head ja mugavad, siis võib neid kasutada, aga kui need on sellised kehvad ja jäigad, siis mitte väga. Neist ei pruugi abi olla," märkis ta.

Ka erinevate käpapadjandite salvide ja vahadega soovitab loomaarst mitte liialdada. "Ammugi mitte inimeste kätekreeme või muid selliseid asju," ütles ta ja tuletas meelde, et loomad lakuvad oma käppi ning neelavad seeläbi alla nii soola kui ka kreemid.