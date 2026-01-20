Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

Sõiduõpetaja Aldis Alus rääkis "Terevisioonis" autojuhtide tüüpvigadest ja tõi välja, et rohelise fooritule vilkudes peab mõtlema pidurdamisele ja parklas sõites kehtib parema käe reegel. Aluse sõnul tuleks autojuhtidel mõelda, mida saame teiste jaoks teha, et kõigil oleks turvaline sõita.

Tänavapildis kohtab palju selliseid eksimusi, mis peaksid kõikidel autojuhtidel autokoolist ammu selged olema, et nii teha ei tohi. Sõiduõpetaja Aldis Alus on välja valinud mõned tüüpvead, mida tema liikluses kohtab, millele võiks täna rooliistujad rohkem tähelepanu pöörata.

"Liiklus läheb meil aasta-aastalt tegelikult paremaks, aga peame arvestama sellega, et ühe juhi käitumine võib mõjutada viie järgmise juhi sõitmist," ütles sõiduõpetaja Aldis Alus.

"Tavaline autojuht mõtleb pahatihti nii, et kui roheline tuli hakkab fooris vilkuma, siis äkki ma veel jõuan läbi sõita. Meie koolis õpetame nii, et kui roheline tuli fooris hakkab vilkuma, siis tuleb mõelda, kas ma jõuan pidurdada. Üldiselt jõuab. Roheline tuli vilgub fooris kaks-kolm sekundit," tõdes Alus.

Tihtilugu ei teata ka seda, et parklates kehtib parema käe reegel.

Sõiduõpetaja sõnul ei tohiks liiklust ka takistada. "Kui on ohutu, tuleks sõita sellise sõidukiirusega, mis on lubatud ja kus sõitja tunneb ennast turvaliselt. Kui juht piirkiirusega sõites mingil põhjusel ei tunne ennast turvaliselt, peaks ta valima sellise sõiduraja, kus ta teisi ei takista," nentis Alus.

"Sõiduraja vahetamine on tegelikult väga ohtlik manööver. Kui tead, et pead varsti vasakule keerama, siis võiks sõita vasakpoolsel sõidurajal. Linnas on lubatud sõita ükskõik millisel sõidurajal. Teine põhimõte on see, et ärme takista teisi liiklejaid, mõtleme, mida me saame teiste jaoks teha, et kõigil oleks turvaline ja mõnus ning keegi ei ärrituks," sõnas Alus.