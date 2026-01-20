X!

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Sõiduõpetaja Aldis Alus rääkis "Terevisioonis" autojuhtide tüüpvigadest ja tõi välja, et rohelise fooritule vilkudes peab mõtlema pidurdamisele ja parklas sõites kehtib parema käe reegel. Aluse sõnul tuleks autojuhtidel mõelda, mida saame teiste jaoks teha, et kõigil oleks turvaline sõita.

Tänavapildis kohtab palju selliseid eksimusi, mis peaksid kõikidel autojuhtidel autokoolist ammu selged olema, et nii teha ei tohi. Sõiduõpetaja Aldis Alus on välja valinud mõned tüüpvead, mida tema liikluses kohtab, millele võiks täna rooliistujad rohkem tähelepanu pöörata.

"Liiklus läheb meil aasta-aastalt tegelikult paremaks, aga peame arvestama sellega, et ühe juhi käitumine võib mõjutada viie järgmise juhi sõitmist," ütles sõiduõpetaja Aldis Alus.

"Tavaline autojuht mõtleb pahatihti nii, et kui roheline tuli hakkab fooris vilkuma, siis äkki ma veel jõuan läbi sõita. Meie koolis õpetame nii, et kui roheline tuli fooris hakkab vilkuma, siis tuleb mõelda, kas ma jõuan pidurdada. Üldiselt jõuab. Roheline tuli vilgub fooris kaks-kolm sekundit," tõdes Alus.

Tihtilugu ei teata ka seda, et parklates kehtib parema käe reegel.

Sõiduõpetaja sõnul ei tohiks liiklust ka takistada. "Kui on ohutu, tuleks sõita sellise sõidukiirusega, mis on lubatud ja kus sõitja tunneb ennast turvaliselt. Kui juht piirkiirusega sõites mingil põhjusel ei tunne ennast turvaliselt, peaks ta valima sellise sõiduraja, kus ta teisi ei takista," nentis Alus.

"Sõiduraja vahetamine on tegelikult väga ohtlik manööver. Kui tead, et pead varsti vasakule keerama, siis võiks sõita vasakpoolsel sõidurajal. Linnas on lubatud sõita ükskõik millisel sõidurajal. Teine põhimõte on see, et ärme takista teisi liiklejaid, mõtleme, mida me saame teiste jaoks teha, et kõigil oleks turvaline ja mõnus ning keegi ei ärrituks," sõnas Alus.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuht Juhan Kilumets

PSÜHHOLOOGI PILK

UUS REISISARI

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

20.01

Mark Soosaar: tulin mereäärsest külast linnakooli ja kõik itsitasid

18.01

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

19.01

Toiduajakirjanik: pudru muudab vaheldusrikkaks tekstuuriga mängimine

19.01

Norman Salumäe: olen oma sõprade ja pere jaoks nagu avatud raamat

16.01

Lumehanges valmiv kreemjas lumejäätis valmib vaid paarikümne minutiga

08.11

Psühholoog Tõnu Lehtsaar: lähisuhe sünnib jaatamisest, mitte nõudmistest

20.01

Reisisellid Loite ja Tralla avavad oma saadetes maailma eri palgeid

06.12

Professor: kõhuaordi aneurüsm kulgeb sümptomiteta, aga võib lõppeda surmaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo