Lennuki kapten: kokpitis vasakul istmel istudes on elu palju mõnusam

Air Balticu lennuki kapten Lembitu Lükk rääkis saates "R2 Hommik!", et lennunduses on praegu väga hea seis ja lennufirmad teenivad igal suvehooajal rekordkasumeid. Kapteni seisukohast vaadates on kogu elu kokpitis vasakul istmel istudes palju parem.

"Hetkel on lennunduses tegelikult väga hea seis. Viimati oli halvasti koroona ajal, aga kui lennundus uuesti lahti läks, rahval raha on, siis lennufirmad kosuvad kiiresti ja elavad väga hästi. Aasta aastalt on kõik suuremad lennuettevõtted igal suvehooajal teinud rekordkasumeid. Uksed on kaptenile valla igal pool, ole ainult mees ja kandideeri, tööle saab igale poole," ütles Läti lennufirma Air Baltic kapten Lembitu Lükk, kes ei pelga tööst ilma jäämist.

Lennuki kapteniks saamisel tuleb käia läbi koolitusasutus, mis teeb inimesest piloodi. "Eestis näiteks lennuakadeemia, kus saab nelja aasta jooksul nii kõrghariduse kui ka piloodi litsentsi. Sealt edasi suure õnne saatel on võimalik mõnda lennuettevõttesse tööle saada. On vaja vähemalt 1500 tundi lennukogemust, et kvalifitseerida kapteni koolituseks, aga meie ettevõttes on selleks vaja suisa 3000 lennutundi," selgitas Lükk.

Aastane tundide piirang piloodil on umbes 900. "Üheski ettevõttes päris 900 tundi täis ei lenda, aga 700 –900 tundi on tõenäoline, ehk kapteni koolituseks vajaminevate lennutundide tegemine võtab mõned aastad aega," nentis Lükk. "Aga ainult tunnid ei näita tegelikult midagi, väga palju tarkust ja oskusi on ka vaja koguda."

Kokpitis on kaks piloodi tooli, üks vasakul ja teine paremal pool juhtkange. "Kapten istub vasakul ja ohvitser paremal pool. Kogu elu on vasakul istmel palju parem. Kui me lendame Riiast Euroopasse, siis päike hakkab vasakpoolsest aknast enne sisse paistma. Pagunid on sel istmel istudes raskemad ja palganumbrid palju paremad. Kapten on see, kes vastutab lennu ajal absoluutselt kõige eest. Kõik protsessid lennukil käivad läbi tema silma ja mõtte," tõi Lükk välja kapteni ametikoha eeliseid.