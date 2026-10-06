X!

Lennuki kapten: kokpitis vasakul istmel istudes on elu palju mõnusam

Raadio 2
Foto: Pexels
Raadio 2

Air Balticu lennuki kapten Lembitu Lükk rääkis saates "R2 Hommik!", et lennunduses on praegu väga hea seis ja lennufirmad teenivad igal suvehooajal rekordkasumeid. Kapteni seisukohast vaadates on kogu elu kokpitis vasakul istmel istudes palju parem.

"Hetkel on lennunduses tegelikult väga hea seis. Viimati oli halvasti koroona ajal, aga kui lennundus uuesti lahti läks, rahval raha on, siis lennufirmad kosuvad kiiresti ja elavad väga hästi. Aasta aastalt on kõik suuremad lennuettevõtted igal suvehooajal teinud rekordkasumeid. Uksed on kaptenile valla igal pool, ole ainult mees ja kandideeri, tööle saab igale poole," ütles Läti lennufirma Air Baltic kapten Lembitu Lükk, kes ei pelga tööst ilma jäämist.

Lennuki kapteniks saamisel tuleb käia läbi koolitusasutus, mis teeb inimesest piloodi. "Eestis näiteks lennuakadeemia, kus saab nelja aasta jooksul nii kõrghariduse kui ka piloodi litsentsi. Sealt edasi suure õnne saatel on võimalik mõnda lennuettevõttesse tööle saada. On vaja vähemalt 1500 tundi lennukogemust, et kvalifitseerida kapteni koolituseks, aga meie ettevõttes on selleks vaja suisa 3000 lennutundi," selgitas Lükk.

Aastane tundide piirang piloodil on umbes 900. "Üheski ettevõttes päris 900 tundi täis ei lenda, aga 700 –900 tundi on tõenäoline, ehk kapteni koolituseks vajaminevate lennutundide tegemine võtab mõned aastad aega," nentis Lükk. "Aga ainult tunnid ei näita tegelikult midagi, väga palju tarkust ja oskusi on ka vaja koguda."

Kokpitis on kaks piloodi tooli, üks vasakul ja teine paremal pool juhtkange. "Kapten istub vasakul ja ohvitser paremal pool. Kogu elu on vasakul istmel palju parem. Kui me lendame Riiast Euroopasse, siis päike hakkab vasakpoolsest aknast enne sisse paistma. Pagunid on sel istmel istudes raskemad ja palganumbrid palju paremad. Kapten on see, kes vastutab lennu ajal absoluutselt kõige eest. Kõik protsessid lennukil käivad läbi tema silma ja mõtte," tõi Lükk välja kapteni ametikoha eeliseid.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!", saatejuhid Margus Kamlat ja Bert Järvet

Samal teemal

Kõik koos

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

16:25

Tšehhi loobub järgmisel aastal Eurovisioonil osalemisest

04.10

Proviisor alanud viirushaiguste perioodist: kõige parem ravi on puhkus

09:32

Toompere: "Pangalaen" on kümne aastaga kõvasti pöörasemaks muutunud

14:45

Lennuki kapten: kokpitis vasakul istmel istudes on elu palju mõnusam

11:56

Kohvikuomanik Anne Nõlvak: veganlus ei tähenda ilmtingimata tervislikkust

12:31

Elistvere loomapargi karu Ursula eelistab talveunele inimestega suhtlemist

17:10

Koolidirektor: matemaatikaärevust leevendab turvaline keskkond

05.10

Reigo Ahven: mul on trummide taga juhtunud kõike, mis üldse juhtuda saab

04.10

Eleryn Tiit: mulle on jõudnud kohale, et kõik ei ole igavene

13:47

Saunaema Eda Veeroja: inimesed ei oska tänapäeval sauna puhtaks kütta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo