Apteeker: viirusehooajal tasub oma koduapteek üle vaadata

Apteeker Katrin Variksoo rääkis "Terevisioonis", et koduapteegis võiks kindlasti olla valuvaigistid, plaastrid, põletusgeel ja taskus alati kaasas ninainhalaator. Apteekri sõnul tasub eriti talvisel hooajal kasutada ka viiruse eest kaitsevaid spreisid.

"Koduapteegis võiksid alati olla valuvaigistid. Siin tuleb lähtuda iseendast, kas võtta paratsetamooli või ibuprofeeni, mida keegi tarvitab," selgitas apteeker Katrin Variksoo. "Tuleb leida enda jaoks sobiv valuvaigisti."

Lisaks peaks koduapteegis olema kindlasti plaastrid. "Rullplaaster ajab asja ära. Enne plaastri panemist alati puhastame, seega võiks kodus olla ka antiseptik. Kindlasti ka põletusgeel. Eriti lastega peredes," tõi Variksoo välja.

"Mulle endale isiklikult meeldib see, et ninna väga palju asju mitte panna. Muidugi meresoolaveega loputada nina ära. See on esimene asi, mida nohu puhul kindlasti teha ja nuusata kogu sekreet välja. Soolvett võib ka ise teha, ei pea ilmtingimata apteegist ampulle ostma," tõdes apteeker.

Kui nina lööb kinni, soovitas Variksoo kasutada väikest huulepulga mõõtu nohupulk-ninainhalaatorit, mida saab alati tasku pista. "Sa tõmbad sellega endale ninna, see teeb nina lahti, sisaldab mentooli ja eukalüptiõli," tõi Variksoo välja. "See on üks ideaalsemaid asju, mida nohu puhul kasutada."

Hästi töötavad ka meresoolaga spreid. "Viiruste hooajal võiks kasutada ka selliseid asju, mis kaitsevad viiruste eest. Näiteks spreid, mida pihustatakse ninna, enne kui lähed rahvarohketesse kohtadesse. Sprei katab nina limaskesta ära ja viirused ei saa haakuda sinna külge."

Palaviku puhul tõdes apteeker, et kui temperatuur on üle 38 kraadi, tuleks paratsetamool sisse võtta. "Alla 38-kraadise palavikuga suudab keha ise hakkama saada. Kindlasti tasub palavikuga pikali olla ja vedelikku tarbida."

Apteekri sõnul tuleb alati ravimi pakendilt lugeda, kui palju võib tablette võtta. "Kui tundub, et pakendist ei saa hästi aru, siis ravimiameti kodulehel on ka annustamised kirjas."

Köha ravimisel tuleb kõigepealt aru saada, milline köha meid vaevab, kas kinnine, lahtine, rögane või ilma rögata köha. "Kas köha on kurgus või rinnus. Lastele läheb siirup, täiskasvanutele kas lahustavad, neelatavad tabletid või lahused," tõdes Variksoo.

Kui me köhasiirupi pudeli avame, tuleks apteekri sõnul kindlasti ka vaadata, kui kaua pudel lahti võib olla.

Variksoo soovitas koju osta inhalaatori, millega on hea leevendada kõiki hingamisteede haigusi. "Inhalaatorisse pannakse naatriumkloriidlahus. Hingad sisse ja see niisutab limaskesti, aitab sekreedil paremini välja tulla," sõnas apteeker.