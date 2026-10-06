Tšehhi loobub järgmisel aastal Eurovisioonil osalemisest

Tšehhi avalik-õiguslik ringhääling Česká Televize (ČT) teatas, et riik ei osale 2027. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel. Otsuse põhjuseks tõi ringhääling rahalised raskused, eelarvekärped ja võistluse kõrged tootmiskulud.

ČT teatas otsusest teisipäeval sotsiaalmeedias. Lisaks sellele, et Tšehhi võistlusel ei osale, ei kavatse ČT järgmisel aastal Eurovisiooni ka üle kanda. Ringhäälingu sõnul võib Tšehhi tulevikus võistlusele siiski naasta.

Eurovisiooni direktor Martin Green avaldas Tšehhi loobumise üle kahetsust. "Me mõistame täielikult, et ringhäälingud peavad tegema raskeid valikuid, ning oleme teadlikud tõsistest probleemidest, millega seisavad silmitsi paljud meie liikmesorganisatsioonid," ütles Green Eurovisiooni veebilehel avaldatud avalduses.

Tšehhi televisiooni ja raadiot ootavad eelarvekärped pärast seadusemuudatust, millega plaanitakse riigis senine ringhäälingulõivude süsteem lõpetada.

Tšehhi on Eurovisiooni lauluvõistlusel osalenud kokku 14 korral. Pärast tagasihoidlikke tulemusi loobus riik mõneks aastaks võistlusel osalemisest, kuid naasis Eurovisioonile 2015. aastal.

Tšehhi on kolmas riik, mis on teatanud, et ei osale 2027. aasta Eurovisioonil. Varem on loobumisest teatanud Iirimaa ja Island, kes protestivad Iisraeli osalemise vastu. Mõlemad riigid boikoteerisid võistlust ka 2026. aastal.

Samuti on lahtine Hispaania osalemine järgmisel aasta võistlusel. Hispaania oli samuti üks riik, mis sel aastal Iisraeli osalmise tõttu Eurovisioonist osa ei võtnud. Hispaania avalik-õigusliku ringhäälingu RTVE president tegi ettepaneku jätkata Iisraeli osalemise tõttu Eurovisiooni boikoteerimist ka 2027. aastal, kuid lõplikku otsust selles küsimuses veel tehtud ei ole.