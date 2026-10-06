X!

Tšehhi loobub järgmisel aastal Eurovisioonil osalemisest

Eurovisioon
Eurovisiooni finaal Viinis, Tšehhi
Eurovisiooni finaal Viinis, Tšehhi Autor/allikas: Alma Bengtsson / EBU
Eurovisioon

Tšehhi avalik-õiguslik ringhääling Česká Televize (ČT) teatas, et riik ei osale 2027. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel. Otsuse põhjuseks tõi ringhääling rahalised raskused, eelarvekärped ja võistluse kõrged tootmiskulud.

ČT teatas otsusest teisipäeval sotsiaalmeedias. Lisaks sellele, et Tšehhi võistlusel ei osale, ei kavatse ČT järgmisel aastal Eurovisiooni ka üle kanda. Ringhäälingu sõnul võib Tšehhi tulevikus võistlusele siiski naasta.

Eurovisiooni direktor Martin Green avaldas Tšehhi loobumise üle kahetsust. "Me mõistame täielikult, et ringhäälingud peavad tegema raskeid valikuid, ning oleme teadlikud tõsistest probleemidest, millega seisavad silmitsi paljud meie liikmesorganisatsioonid," ütles Green Eurovisiooni veebilehel avaldatud avalduses.

Tšehhi televisiooni ja raadiot ootavad eelarvekärped pärast seadusemuudatust, millega plaanitakse riigis senine ringhäälingulõivude süsteem lõpetada.

Tšehhi on Eurovisiooni lauluvõistlusel osalenud kokku 14 korral. Pärast tagasihoidlikke tulemusi loobus riik mõneks aastaks võistlusel osalemisest, kuid naasis Eurovisioonile 2015. aastal.

Tšehhi on kolmas riik, mis on teatanud, et ei osale 2027. aasta Eurovisioonil. Varem on loobumisest teatanud Iirimaa ja Island, kes protestivad Iisraeli osalemise vastu. Mõlemad riigid boikoteerisid võistlust ka 2026. aastal.

Samuti on lahtine Hispaania osalemine järgmisel aasta võistlusel. Hispaania oli samuti üks riik, mis sel aastal Iisraeli osalmise tõttu Eurovisioonist osa ei võtnud. Hispaania avalik-õigusliku ringhäälingu RTVE president tegi ettepaneku jätkata Iisraeli osalemise tõttu Eurovisiooni boikoteerimist ka 2027. aastal, kuid lõplikku otsust selles küsimuses veel tehtud ei ole.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

kuula võistluslugusid

viimased uudised

16:25

Tšehhi loobub järgmisel aastal Eurovisioonil osalemisest

01.10

Eurovisioonil Horvaatiat esindanud Baby Lasagna esineb veebruaris Tallinnas

21.09

Iirimaa ei osale ka 2027. aasta Eurovisioonil

13.08

Eurovisiooni lauluvõistlus toimub 2027. aastal Burgases

01.07

Kanada osaleb 2027. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel

06.06

Eurovisioon jõudis tänavu 131 miljoni televaatajani ja püstitas digirekordeid

26.05

Eurovisiooni peaprodutsent Gert Kark: Venemaa ei tule kindlasti tagasi

19.05

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

18.05

Video: "Ringvaate" stuudios kõlas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

17.05

Eesti võistluslugu jäi Eurovisiooni poolfinaalis esimesena joone alla

Laadi alla

Loetumad uudised

16:25

Tšehhi loobub järgmisel aastal Eurovisioonil osalemisest

21.09

Iirimaa ei osale ka 2027. aasta Eurovisioonil

28.12

Avaldati esimene foto tuleva aasta Eurovisooni lavakujundusest

01.07

Kanada osaleb 2027. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel

01.10

Eurovisioonil Horvaatiat esindanud Baby Lasagna esineb veebruaris Tallinnas

26.05

Eurovisiooni peaprodutsent Gert Kark: Venemaa ei tule kindlasti tagasi

13.08

Eurovisiooni lauluvõistlus toimub 2027. aastal Burgases

18.10

Selgus Küprose Eurovisiooni esindaja

01.04

Kuula laule ja otsusta: "Verona" saab Eurovisiooniks sootuks uue ilme

16.05

Killandi: Eurovisioonil on vahel nii, et tee mis sa teed, teised on lihtsalt paremad

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo