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Maria Listra: ma ei karda laval emotsionaalset valu läbi elada

Vikerraadio
Foto: Siim Vahur
Vikerraadio

Sopran Maria Listra rääkis Vikerraadios, et tema jaoks on vahel vaja ületada emotsionaalne lävepakk, nutta ennast tühjaks, et ta suudaks mõnda teost esitada. Listra sõnul on tal üpris lai võimekus emotsionaalset valu hallata, vastu võtta ja läbi elada, et hiljem seda teost laval esitades saaks emotsiooni, puhastumise ja rahu publik.

"Pool suve veetsin sellega, et küsisin nii sõprade kui ka võõraste inimeste käest, mis tunne neil on, kas jumal on meid hüljanud ja sain väga huvitavaid vastuseid. Ma pole vist ühtegi teist teost nii kaua pidanud enda jaoks nii kaua mõtestama kui Arvo Pärdi  teost "Como cierva sedienta"," ütles sopran Maria Listra, kes pälvis tänavu helikunsti sihtkapitali aastapreemia erakordse professionaalsuse, pühendumuse ja särava hooaja eest Eestis ja maailma lavadel, mida iseloomustasid rahvusvahelised ülesastumised Arvo Pärdi 90. sünnipäeva tähistamisel ning panuse eest Eesti muusika ja eri ajastute vokaalrepertuaari interpreedina.

Muusikud ei räägi eriti tihti sellest, kui suure ja raske ettevalmistusega mõni teos lavale jõuab. "On tõesti üks video, kus istun klaveritoolil, kuulan Pärdi teost ja lihtsalt nutan. Minu jaoks on vaja see lävepakk ületada, muidu ma ei saaks neid teoseid esitada sellise emotsionaalse ja ka mõttelise läbielamisega. Mul on tunne, et mul on üpris lai võimekus emotsionaalset valu hallata, vastu võtta, läbi elada, ma ei karda seda. Inimeseks olemine ongi ju tihti valuline protsess, meie eludes juhtub nii paju, meil on nii palju olulisi küsimusi. On suurt ja väikest traagikat. Kõige olulisem oli minu jaoks leida Pärdi teoses lootust, jõuda kuhugi, mis ei oleks väga kurblik."

Listra sõnul laseb ta emotsioonid enda seest läbi, mingil hetkel lõpeb nutmine ära ja ta suudab seda laval esitada nii, et emotsiooni saab publik. "Et selle puhastumise ja rahu saab lõpuks publik," nentis Listra.

Listra armastab koostööd ja inimesi, kes tahavad teha midagi koos. "Suurima heameelega kõplan edasi Eesti kultuuripeenart, ma armastan seda teha nii väga," sõnas Listra.

Listra tõi välja, et muusikutel on mõnikord soov teha nägu, et nad jaksavad rohkem kui nad jaksavad. "Sellest tuleb saada üle. Kui keegi tunneb, et ta on jäänud üksi, loominguliselt või teemal, et tal pole tööd, siis tuleb sellest rääkida. Inimesed tahavad aidata, me peame leidma teineteist lihtsalt üles. Ainuke asi, mis meil lõppkokkuvõttes alles jääb, ongi kogukond. Keerulistel hetkedel elus kui pole tööd, pole enam jaksu ega jõudu, siis kogukond aitab. Kui sein on ees, tuleb lihtsalt rääkida, sest alati on kuskil mingi võimalus, kellega teha koostööd," nentis Listra.

 Pärdi päevad 2026: Pärt & Eller kontserti saab järele kuulata Klassikaraadio veebilehelt.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Vikerhommik", saatejuht Kirke Ert

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