Elistvere loomapargi karu Ursula eelistab talveunele inimestega suhtlemist

Elistvere pargi loomade hooldaja Kairi Hermits rääkis "Terevisioonis", et loomapargi karu talveund ei maga, sest toit tuuakse ette ja karu igatseb inimeste tähelepanu. Kui park on suletud, ronib mõmmik Ursula sageli puu otsa, et vaadata, kus kõik inimesed on.

"Mõmmi Ursula naudib sügise ilusaid värve. Tal on väga ilus karvkate ja ta valmistub talve tulekuks ka. Eelmisel aastal saabus Ursula meie juurde ja ootasime põnevusega, kas ta läheb talveunne, ja ei läinud. Käis küll oma pesas lõunauinakuid tegemas, aga hommikul ja õhtul tuli ikka oma sööki sööma," ütles Elistvere pargi loomade hooldaja Kairi Hermits.

Kuna Ursulale toodi toit kätte, leidis karu ilmselt, et magama polegi vaja minna. "Meie loomadel võrreldes metsloomadega ongi see eelis, et meie toome loomadele iga päev süüa. Me ei oska seda ette ennustada, kas ta sel aastal läheb talveunne. Meie eelmine karu ka ei maganud ühtegi talveund."

Kui inimesed lähevad metsa, siis Hermitsi soovitus on olla viisakas. "Kui me käime oma sõpradel külas, siis tavaliselt laseme uksekella või koputame. Kui me lähme metsa, siis võiks ka seal käituda viisakalt, sest meie ju lähme loomadele külla. Rääkida juttu, ümiseda või laulda, et loomad kuuleksid, et inimesed tulid metsa. Siis ei ole loomadega nii palju vahetuid kontakte. Üldjuhul metsloom ei taha inimesega kontakti ja läheb eest ära," sõnas Hermits.

Mõmmi Ursula on Hermitsa sõnul väga edev karu. "Talle on kontakt inimesega väga oluline. Kui esmaspäeviti on loomapark suletud, siis ta tihtipeale ronib puu otsa ja vaatab, kus kõik inimesed on. Tema on väga valmis inimestega suhtlema. Talle meeldib tähelepanu."