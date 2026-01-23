X!

Reglement 2026
Ajakava 2026
IN ENGLISH
MUUSIKAVIDEOD

Eesti Laulu finaalis astub uue rühmitusega üles Nublu

Eesti Laul
nublu
nublu Autor/allikas: Pressifoto
Eesti Laul

Eesti Laulu finaalis üllatab täiesti uue loo ja senitundmatu lavapartneriga Nublu.

14. veebruaril toimuval Eesti Laulu finaalis üllatab fänne ja kaasaelajaid Nublu, kes astub lavale senitundmatu rühmitusega Tief City 44. Tegijad ise jäävad uue koosluse osas salapäraseks, iseloomustades Tief City 44 kui seni põranda all tegutsenud, rahvuslikult meelestatud hea tuju rühmitust. Uus on ka laul, mis suursündmusel esitamisele tuleb. Tegemist on üldse esimese korraga, kui Nublu Eesti Laulu laval üles astub.

Nublu on juba kolmas külalisartist, kelle korraldajad on avalikustanud. Uut muusikat esitab 14. veebruaril Unibet Arenal ka Elina Born ja publiku ette astub kodumaise muusika kullafondi kuuluv Singer Vinger. Finaalkontserdile on oodata veel mitut üllatavat suurkooslust.

Eesti Laulu finaal toimub 14. veebruaril Unibet Arenal. Muusikat täis õhtut juhivad Korea ja Karl-Erik Taukar, võitu lähevad püüdma 12 artisti. Eesti Laulu vahendavad ERR-i kanalid, kohapeal kaasaelamiseks leiab pääsmed Piletitaskust.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

finaalkontsert

Kuula võistluslugusid

LEIA MEID FACEBOOKIST

KONTAKTID

eestilaul [ät] err.ee
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo