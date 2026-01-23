Eesti Laulu finaalis astub uue rühmitusega üles Nublu

14. veebruaril toimuval Eesti Laulu finaalis üllatab fänne ja kaasaelajaid Nublu, kes astub lavale senitundmatu rühmitusega Tief City 44. Tegijad ise jäävad uue koosluse osas salapäraseks, iseloomustades Tief City 44 kui seni põranda all tegutsenud, rahvuslikult meelestatud hea tuju rühmitust. Uus on ka laul, mis suursündmusel esitamisele tuleb. Tegemist on üldse esimese korraga, kui Nublu Eesti Laulu laval üles astub.

Nublu on juba kolmas külalisartist, kelle korraldajad on avalikustanud. Uut muusikat esitab 14. veebruaril Unibet Arenal ka Elina Born ja publiku ette astub kodumaise muusika kullafondi kuuluv Singer Vinger. Finaalkontserdile on oodata veel mitut üllatavat suurkooslust.

Eesti Laulu finaal toimub 14. veebruaril Unibet Arenal. Muusikat täis õhtut juhivad Korea ja Karl-Erik Taukar, võitu lähevad püüdma 12 artisti. Eesti Laulu vahendavad ERR-i kanalid, kohapeal kaasaelamiseks leiab pääsmed Piletitaskust.