Getter Jaani: Laul "The Game" räägib mängust nimega elu

Foto: Ken Mürk / ERR
Getter Jaani rääkis, er Eesti Laulu finaali valitud laul "The Game" räägib mängust nimega elu, millel on hästi palju variatsioone, emotsioone, tundeid ja värve.

"Inglise keele puhul meeldib mulle see, et ma olen laulmises võib-olla ilmekam," muheles Getter Jaani. "Laul "The Game" räägib mängust nimega elu. Sellel lool on hästi palju variatsioone, emotsioone, tundeid ja värve."

Loo juurde sobivast koreograafiast rääkides soovib Jaani, et see oleks ka täis elu ja kergust ja samas hästi lahedalt ka erinevaid emotsioone. "Et kui sa seda lugu kuulad ja näed visuaale, siis sinus ärkab miski ellu, mis on seni rohkem peidus olnud. Et tuua endas ka välja rohkem värve," nentis Jaani.

