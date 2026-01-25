X!

Selgeks kõnelejaks valitud Karl-Erik Taukar: püüan vältida parasiitsõnu

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Vaegkuuljate liidu poolt selgeks kõnelejaks valitud Karl-Erik Taukar rääkis saates "Hommik Anuga", et tema on hädas oma susiseva s-tähega ja tõdes, et isa hurjutab teda parasiitsõnade kasutamise eest. Selgeks kõnelejaks valitud Pääru Oja sõnul on arusaadavalt rääkimine tema töö oluline osa.

Vaegkuuljate liit valib juba 13. korda välja kõige selgemalt kõneleja ja selle aastal tunnustati lauljaid Karl-Erik Taukarit ja Sandra Sillamaad ja näitlejat Pääru Oja.

"Teatrisaalis peab ikka mõtlema selle peale, et tagumine rida ka kuuleks," tõdes Selge kõneleja 2025 teatris Pääru Oja.

Saatejuhtide kategoorias tiitli võitnud Karl-Erik Taukar tõdes, et see on küll üks auhind, mida tema kunagi ei saa. "Ma olen arvanud, et minu s-täht susiseb viiel erineval sagedusel. Ma olen selle auhinna üle väga üllatunud," nentis Taukar.

Oja sõnul on ka lavastajaid, kes toovad pasuna proovi, ja kui ei kuule, mis näitleja laval ütleb, tuututavad sellega. "See on väga õudne," muheles Oja.

"Minu isa kutsub mind aeg-ajalt korrale, kui kasutan mingeid parasiitsõnu," tõdes Taukar. "Näiteks kasutasin tihti sõna "privileeg"."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

