Laura Prits: lugu "Warrior" julgustab naisi ja mehi otsima abi

Eesti Laulu finaali pääsenud Laura Pritsi sõnul julgustab tema lugu "Warrior" naisi ja mehi abi otsima. Pritsi sõnul võiks tema laul inspireerida kõiki inimesi, et me ei kardaks olla teistsugused.

"Ma ei palveta tihti, aga selle laulu puhul oli see sõnum nii suur, et esimest korda olin kodus, panin käed kokku ja tundsin, et minu jaoks on tähtis, et see sõnum jõuaks kaugele. Minu suur soov oli, et selle laulu suur sõnum jõuaks võimalikult kaugele ja ma oleks nii tänulik kui selleks olek Eesti Laulu platvorm," ütles Laura Prits, kelle sõnul on laulu sisse erinevatest ajastutest teda ennast kokku pandud.

Prits oli koos oli koos Edgars Jercumsi ja Jānis Jačmenkinsiga Läti laulukirjutajate laagris, kus see laul sündis.

Laul räägib naissõdalasest tänapäevases ühiskonnas igapäevases võtmes. "Et naised julgeksid otsida abi ja ei kardaks olla teistsugused. Tunne uhkust ja rõõmu selle üle, et sa oled teistsugune."

Pritsi sõnul on tal vedanud, sest tema ümber on väga palju enesekindlaid ja tugevaid naisi. "See ei ole ainult naistele suunatud lugu. Ela oma täies potentsiaalis."