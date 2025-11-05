Stockholm Cowboys liige Stig Rästa: meie võistluslugu ei ole kantriga seotud

Koosseisuga Stockholm Cowboys Eurovisioonile pürgiv Stig Rästa rääkis ERR-ile, et nende võistluslugu "Last Man Standing" sündis väga ruttu ning üllatas ka muusikuid endid.

Stockholm Cowboys taga seisavad muusikud Stig Rästa ja Victor Crone. Nii Crone kui ka Rästa on Eestit varem Eurovisioonil esindanud. 2015. aastal said Elina Born ja Stig Rästa Viinis lauluga "Goodbye to Yesterday" seitsmenda koha. 2019. aastal Tel Avivis pälvis Victor Crone lauluga "Storm" 20. koha.

"Ma vaatasin, et mul on eelmisest Eurvisiooni kogemusest Austrias täpselt kümme aastat möödas. Seega tundus mulle, et äkki peaks uuesti võimaluse leidma, et minna," märkis Rästa.

"Last Man Standing" võtab Rästa sõnul muu hulgas luubi alla tehisintellekti. "Kogu see asi, mis maailmas toimub – tehisintellekt ning määramatut ja vääramatud jõud, mis meid meid embusesse haaravad – me üritame aru saada, kas see on meile hea või halb."

Lassot ega hobust ei plaani duo Eesti Laulu lavale võtta. "Meie laul ei ole üldse kantriga seotud. Me teeme ikkagi sellist muusikat, mis meil välja tuleb. See ei ole alati kantri. Me teeme nii erinevat muusikat, et sinna lasso ja hobune ei sobi," lausus ta.