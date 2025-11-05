Räppar Clicherik: meie lugu räägib keelatud armastusest ja röövimisest

Räppar Clicherik rääkis, et tema ja Mäxi Eesti Laulu finaali pääsenud lugu "Jolly Roger" räägib keelatud armastusest ja röövimisest. Clicheriki sõnul on Eurovisioonile minek nüüd tema uus unistus.

"Me oleme hakanud teistmoodi muusikat tegema. Oleme avastanud erilisi sounde, ja see on tulnud meile väga palju kasuks," ütles räppar Clicherik.

Eesti Laulu finaali pääsenud laul "Jolly Roger" on keelatud armastusest ja röövimisest. "Tänapäeva piraadid teevad midagi muud," jäi Clicherik salapäraseks.

Laulu produtsent Jānis Jačmenkins on Lätist ja miksija Soomest. "Nii et see on selline võileib, me oleme see pihv seal keskel," nentis räppar. "Laulu idee tuli Mäxilt."

Eesti Laulule minemise mõte on räppari sõnul pigem doominoefekt. "Asjad on lihtsalt loksunud niiviisi. Mõte Eesti Laulule minna tuli rohkem plaadifirma Universal poolt, aga see kõlas väga loogiliselt."

Lapsena fännas Clicherik Eurovisiooni, aga vahepeal see õhin vaibus ära. "Nüüd on see suure hooga tagasi tulnud. Eurovisioonile minek on mu uus unistus," sõnas ta.