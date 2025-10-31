Minimal Windiga Eesti Laulu finaali pääsenud Ant: see on väga südamlik lugu

Koos bändiga Minimal Wind Eesti Laulu finaali pääsenud Ant tõdes, et tal on väga uhke tunne ning ta püüab seekord kogu protsessi rohkem nautida. Anti sõnul on nende lugu väga südamlik.

"Hästi uhke olen praegu. Loodame, et rahvale meeldib lugu. Mulle väga meeldis bändi Minimal Wind Eesti Laulul võistelnud lugu, suhtlesime ja tekkis mõte teha üks ühine sessioon. Sellest sündiski ilus ja hästi südamlik lugu," ütles Ant Nurhan.

Ant tõdes, et kui eelmisel Eesti Laulul oli tal tugev võiduambitsioon, siis seekord tahab ta kogu protsessi rohkem nautida. "Õppisin ka sellest kogemusest päris palju."

"Nende kombo oli mõneti ootamatu, see ei ole klassikaline Minimal Windi kõla ega Anti kõla, neil on äge duo tekkinud," tõdes Eesti Laulu žüriiliige An-Marlen.

Ant Nurhani ja Minimal Windi koostöös sündinud loo pealkiri on "Wounds (Don't Wanna Fall)".