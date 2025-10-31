Eesti Laulu finaali pääsenud Robert Linna: kirjutasin armastuslaulu

Robert Linna sai Eesti Laulu finaali pääsemisest teada otse "Ringvaate" stuudio otse-eetris Halloween'i kõrvitsalaternat meisterdades. Linna sõnul on see lugu kirjutatud suure armastuse ajel oma elukaaslasele sünnipäevakingiks.

"See on mu esimene enda lugu. See lugu ei ole kirjutatud Eesti Laulul osalemiseks. Ma isegi ei mõelnud selle peale, tegin selle loo suvel suurest armastusest oma elukaaslase vastu. Tegin selle loo talle sünnipäevakingiks," selgitas Robert Linna.

Eesti Laul 2026 žüriiliikme An-Marleni sõnul on tema jaoks eestikeelsete lugude puhul oluline osa see, kuidas inimene oskab eesti keeles kirjutada ja Robert oskab seda väga hästi ja ilusasti.

Robert Linna kirjutatud loo pealkiri on "Metsik roos".