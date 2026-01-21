Eesti Laulu finaalis astub üles Singer Vinger

Eesti Laulu külalisesinejate rivi täienes taas ja suure lavajuubeli puhul astub 14. veebruaril üles ka Singer Vinger.

Singer Vinger on 40 aastat kontserdisaalides publikut hullutanud ja lavatähtpäeva eel astub bänd üles ka Eesti Laulu finaalkontserdil. Hardi Volmeriga eesotsas tuleb esitamisele muusika, mida peast oskavad kaasa laulda erinevad põlvakonnad.

Eesti Laulu finaalkontserdile on oodata mitmeid eripalgelisi külalisartiste. Uue muusikaga astub publiku ette Elina Born ja peagi avalikustatakse kõik teisedki külalisesinejad.

Eesti Laulu finaal toimub 14. veebruaril Unibet Arenal. Võitu lähevad püüdma 12 artisti, oma lemmikut saab kohapeal toetada soetades pääsme Piletitaskust. Eesti Laulu vahendavad ERR-i kanalid.