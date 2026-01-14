Elina Born esitleb Eesti Laulul uut laulu

Eesti Laulu suurel finaalkontserdil astuvad lisaks võistlevatele artistidele üles ka mitmed külalisesinejad. Neist üks on Eurovisioonil edukalt Eestit esindamas käinud Elina Born.

14. veebruaril toimuval Eesti Laulu finaalkontserdil astub Elina Born publiku ette oma uhiuue singliga, mis lauljanna sõnul eristub tema varasematest lauludest. Born külastas "Ringvaate" stuudiot koos Kohvriga, kellega ta on loomingulised jõud ühendanud plaadifirmas Kurvad Uudised.

Eesti Laulu lava on Elina Bornile vägagi tuttav. Kui tänavu osaleb ta finaalkontserdil külalisartistina, siis 2015. aastal võitis ta koos Stig Rästaga konkursi lauluga "Goodbye to Yesterday". Lugu saatis suur edu ka Eurovisioonil, kus see pälvis seitsmenda koha. Nii nagu sel kevadel, toimus ka 11 aastat tagasi Eurovisioon just Austria pealinnas Viinis.

Eesti Laulu finaalkontserdil astuvad võistlustulle 12 artisti ja lisaks on oodata muusikalisi üllatusi mitmelt teiseltki põnevalt koosluselt. 14. veebruaril Unibet Arenal toimuvale kontserdile saab pääsme soetada Piletitaskust, sel neljapäeval tulevad müüki lisapiletid.