X!

Reglement 2026
Ajakava 2026
IN ENGLISH

Esimest korda sooloartistina Eesti Laulul osalev Marta Pikani: väga hirmutav on

Eesti Laul
Foto: Ken Mürk / ERR
Eesti Laul

Esimest korda Eesti Laulul sooloartistina osalev Wiiralti laulja Marta Pikani tunnistas ERR-ile antud intervjuus, et kuigi üksinda võistlemine on hirmutav, oskab ta eelnevate kogemuste põhjal oodata, mis saama hakkab.

Pikani lugu "Kell kuus" räägib sellest, mis toimub hommikul kell kuus. "Lugu on kirjutatud kolm aastat tagasi ja siis oli neid hommikul kell kuus peolt koju tulemisi tibake rohkem."

Varem on Pikani Eesti Laulul käinud bändiga Wiiralt. Esimest korda sooloartistina võistlemine on tema sõnul väga hirmutav.

"Bändiga on ju nii lihtne. Sa oled väike mutter selles, aga kui sa lähed end nime alt, sina oled see solist, siis on natukene hirmutav küll. Aga ma arvan, et need kolm korda, kus ma olen erinevate ansamblitega Eesti Laulul osalenud, on andnud mõnusa alustala. Ma tean enam-vähem, mis võiks tulla ja mida silmas pidada," lausus ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

Võitja!

LEIA MEID FACEBOOKIST

KONTAKTID

eestilaul [ät] err.ee
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo