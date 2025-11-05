Esimest korda sooloartistina Eesti Laulul osalev Marta Pikani: väga hirmutav on

Pikani lugu "Kell kuus" räägib sellest, mis toimub hommikul kell kuus. "Lugu on kirjutatud kolm aastat tagasi ja siis oli neid hommikul kell kuus peolt koju tulemisi tibake rohkem."

Varem on Pikani Eesti Laulul käinud bändiga Wiiralt. Esimest korda sooloartistina võistlemine on tema sõnul väga hirmutav.

"Bändiga on ju nii lihtne. Sa oled väike mutter selles, aga kui sa lähed end nime alt, sina oled see solist, siis on natukene hirmutav küll. Aga ma arvan, et need kolm korda, kus ma olen erinevate ansamblitega Eesti Laulul osalenud, on andnud mõnusa alustala. Ma tean enam-vähem, mis võiks tulla ja mida silmas pidada," lausus ta.