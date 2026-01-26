R2 x Eesti Laul Unistuste bändi esimene liige on Villu Talsi

Unistuste bändi võtab ansamblist Curly Strings tuntud muusik Villu Talsi kaasa mandoliini. "Kui mulle helistati ja kutsuti Unistuste bändi, olin kohe nõus. Idee tundub nii vahva ja on ka suur au selles osaleda. Pikalt mõtlemist ei olnud," tõdes Talsi. "Võib-olla tuleb sellest nii vinge värk, et lähme koos suvetuurile."

Eesti Laulule on Curly Strings saatnud kunagi loo "Üle ilma". "See oli siis, kui me justkui hakkasime tuntuks saama, aga see ei saanud esimesest voorust edasi. Ju siis oli natuke veel vara. Aasta hiljem oli see küll üks mängitumaid lugusid, aga ju ei tuntud seda toona siis veel ära," muheles Talsi.

Eesti Laulu finaaliks paneb Raadio 2 kokku Unistuste bändi, kuhu kuuluvad tippmuusikud eri bändidest. Vaid üheks õhtuks kokku tuleva ansambli solist on paljude poolt armastatud superstaar. Unistuste bändi liikmed selguvad Raadio 2 hommikuprogrammis, kus alates 26. jaanuarist hakatakse avaldama bändis osalevaid muusikuid.

Esimene Unistuste bänd pandi kokku 2006. aastal ja sinna kuulusid Lenna Kuurmaa, Elmar Liitmaa, Raul Vaigla, Tomi Rahula, Kallervo Karu, DJ Critikal ja bänd esitas Justin Timberlake'i lugu "Sexy Back".

Eesti Laulule pühendatud nädala jooksul kõlavad R2 eetris intervjuud finalistidega ning loositakse pileteid finaalkontserdile.