Minimal Windiga Eesti Laulul osalev Ant: usun, et meil on midagi ägedat pakkuda

Minimal Windi ja Anti teed ristusid möödunud Eesti Laulul, kus nad mõlemad osalesid. Ant märkis, et kuigi ta ei ole Minimal Windi liige, on nad koos enam kui kümme lugu kirjutanud. Ka nende võistluslugu "Wound" sündis ühise kirjutamise tulemusena.

"Neile meeldis see Eesti Laulu kontekstis väga ja nad tahtsid selle võistlusele saata. Ma ei olnud kohe nõus, sest mul oli eelmise aasta suure ootusega raske hakkama saada, aga olin lõpuks nõus. Natukene kirjutasime ümber, minu arust tegime suurele lavale sobilikumaks. Nüüd oleme siin," rääkis ta. "Ma olen ikkagi tänulik, sest see ei ole kindel asi, et eelmisel aastal olid ja see aasta võetakse ka. Mul on suur au."

Ant lisas, et koos Minimal Windiga osalemine loob meeskonnatunnet. "See äkki annab juurde," loodab ta, kuid lisas, et suuri ootusi ta endale isiklikult ei sea. "Teen oma asja. Populaarsus mängib oma rolli, mina kahe lapse isana ei lähe pidutsema ega paku võib-olla kollasele meediale nii palju huvi, aga annan laval endast kõik. Ja ma usun, et meil on midagi ägedat pakkuda."