Räppar Mäx Eesti Laulu finaali pääsemisest: ma olen jalust rabatud

Räppar Mäx oli Eesti Laulu finaali pääsemise uudist kuuldes rabatud ja tõdes, et tegemist on modernses võtmes piraadilooga. Laulu kaasautor Clicheriki sõnul oli ta finaali pääsemise suhtes päris enesekindel.

"Ma olen jalust rabatud, õnneks ma istun," ütles räppar Mäx, kuuldes rõõmusõnumit Eesti Laulu finaali pääsemisest. "See on piraadilugu, aga modernsemas võtmes."

Mäx helistas laulu kaasloojale räppar Clicherikile, kes praadis parajasti muna ja uudist kuuldes pidas maha korraliku rõõmuhuilge. "Mu emotsioonid on väga toredad, mõtlesingi, et mul lõppesid tähistamised just ära, sest meil tuli album välja, aga ma hakkan siis uuesti tähistama," nentis Clicherik, kes on enda sõnul päris suur Eurovisiooni fänn, kui seal on artiste, keda vaadata.

Clicheriki sõnul oli ta Eesti Laulu finaali pääsemise suhtes kogu aeg päris enesekindel.

"Teiste lugusid pole ma kuulnud, aga enda lugu on küll okei, mingi enesekindlus nagu oli, aga ei tea ju, mida keegi teine esitab, seepärast oli natuke hirmus," tõdes Mäx.

Clicherik ja Mäx pääsesid Eesti Laulu poolfinaali looga "Jolly Roger".