Galerii ja video: Eesti Laul 2026 tutvustas osalejaid

Eesti Laul 2026 tutvustas kolmapäeval konkursile pääsenud artiste ja autoreid.

Pressikohtumist juhtis Reet Linna.

Eesti Laul 2026 finalistid on (tähestikulises järjekorras):

  1. Ant ja Minimal Wind "Wounds (Don't Wanna Fall)"
    Autorid: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Ant Nurhan, Katrina Merily Reimand
  2. Clicherik & Mäx "Jolly Roger"
    Autorid: Max Õispuu, Erik Soasepp, Jānis Jačmenkins
  3. Getter Jaani "The Game"
    Autor: Sven Lõhmus
  4. Grete Paia "Taevas jäi üles"
    Autorid: Grete Paia, Jorma-Jan Erik, Gevin Niglas, Ragnar Sepp
  5. Laura Prits "Warrior"
    Autorid: Laura Prits, Edgars Jercums, Jānis Jačmenkins
  6. Marta Pikani "Kell kuus"
    Autor: Marta Pikani
  7. Noep "Days Like This"
    Autorid: Andres Kõpper, Vallo Kikas, Yvonne Dahlbom
  8. Ollie "Slave"
    Autor: Oliver Mazurtšak
  9. Robert Linna "Metsik roos"
    Autor: Robert Linna
  10. Stockholm Cowboys - Stig Rästa, Victor Crone "Last Man Standing"
    Autorid: Stig Rästa, Victor Crone
  11. Uliana Olhyna "Rhythm of Nature"
    Autorid: Uliana Olhyna, Ariana Arutjunjan
  12. Vanilla Ninja "Too Epic To Be True"
    Autor: Sven Lõhmus

Eesti Laul 2026 võistluslugusid kuuleb esimest korda 4. detsembril "Start" saates ETV-s ja Jupiteris.

Eesti Laulu finaalkontsert toimub 14. veebruaril Unibet Arenal. Õhtut juhivad uue tandemina Korea ja Karl-Erik Taukar. 

Vaata kohtumist:

Toimetaja: Karmen Rebane

