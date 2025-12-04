Galerii: Eesti Laul 2026 võistluslood jõuavad vaatajate ette

Eesti Laul 2026 saab muusikalise stardi sel neljapäeval kell 20, kui ETV erisaates ja Jupiteris kuuleb esmakordselt kõiki 12 võistluslugu.

Oktoobri lõpus selgusid need 12 artisti, kes astuvad 14. veebruaril Eesti Laul 2026 finaalis võistlustulle. ETV erisaates "Eesti Laul 2026. Start" kuuleb nüüd esmakordselt ka kõiki tänavusi võistluslugusid, mille seas on rokki ja räppi, võimsaid vokaale ning kaasakiskuvat tempot. 12 finaali jõudnud loost neli on eestikeelsed, seitse inglise keeles ning ühes laulus kõlab kõrvuti eesti ja ukraina keel.

Kõikidele lauludele on valminud muusikavideod, mis samuti "Start" saates näitamisele tulevad. Lood lähevad koos muusikavideotega neljapäeva õhtul üles Jupiteri ja seejärel saab neid kuulata ka Eesti Raadio mobiiliäpis ning raadiojaamade eetris.

"Eesti Laul 2026. Start" saade toob ekraanile seekordsed saatejuhid, Karl-Erik Taukari ja Korea menugrupist 5miinust. Esmakordselt koos saadet juhtivate meelelahutajate õlule jääb nii 14. veebruari finaalkontsert kui ka "Start" saade, kus Korea ja Karl-Erik Taukar esitavad artistidele lõbusaid väljakutseid.

Eesti Laul kulmineerub ühe suure finaalkontserdiga 14. veebruaril Unibet Arenal. Suursündmust vahendavad ERR-i kanalid, kohapeal kaasa elamiseks saab pileti soetada Piletitaskust.

Eesti Laul 2026 finalistid

Ant x Minimal Wind "Wounds (Don't Wanna Fall)"

Autorid: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Ant Nurhan, Katrina Merily Reimand



Clicherik & Mäx "Jolly Roger"

Autorid: Max Õispuu, Erik Soasepp, Janis Jacmenkins



Getter Jaani "The Game"

Autor: Sven Lõhmus



Grete Paia "Taevas jäi üles"

Autorid: Grete Paia, Jorma-Jan Erik, Gevin Niglas, Ragnar Sepp



Laura Prits "Warrior"

Autorid: Laura Prits, Edgars Jercums, Jānis Jačmenkins



Marta Pikani "Kell kuus"

Autorid: Marta Pikani, Reimo Namm



Noep "Days Like This"

Autorid: Andres Kõpper, Vallo Kikas, Yvonne Dahlbom



Ollie "Slave"

Autor: Oliver Mazurtšak



Robert Linna "Metsik Roos"

Autor: Robert Linna



Stockholm Cowboys "Last Man Standing"

Autor: Stig Rästa, Victor Crone



Uliana "Rhythm of Nature"

Autorid: Uliana Olhyna, Ariana Arutjunjan, Eero Pääkkönen, Kristjan Kalnitski, Aleksandr Jakovlev



Vanilla Ninja "Too Epic to Be True"

Autor: Sven Lõhmus