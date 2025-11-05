X!

Reglement 2026
Ajakava 2026
IN ENGLISH

Uliana Olhyna: minu loos on oluline roll parmupillil

Eesti Laul
Foto: Ken Mürk / ERR
Eesti Laul

Eesti Laulu finaali pääsenud ukrainlanna Uliana Olhyna tõdes, et oma looga "Rhythm of Nature" tahab ta kinnitada Eesti ja Ukraina vahelist sõprust ning tõi välja, et loos on väga oluline osa parmupillil.

"Minu lugu "Rhythm of Nature" on nii eesti kui ukraina keeles ja räägib armastusest, tantsimisest ja Eesti ning Ukraina vahelisest sõprusest. Kirjutasin selle loo koos oma sõbra Ariana Arutjunjaniga. Mina lõin meloodia ja ukrainakeelsed sõnad, Ariana aitas mind eestikeelsete sõnadega," ütles Uliana Olhyna.

Loos on kasutatud ka parmupilli. "See on väga tähtis, sest just sellest pillist sai alguse loo kirjutamine, tänu parmupillile saime idee, kuidas seda lugu kirjutada," selgitas Olhyna, kes plaanib Eesti Laulu laval mitte väga palju närveerida, vaid pigem nautida hetke ja teha parim esitus.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Küsis Helle Rudi, video Siim Lõvi

Samal teemal

Võitja!

LEIA MEID FACEBOOKIST

KONTAKTID

eestilaul [ät] err.ee
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo