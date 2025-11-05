Uliana Olhyna: minu loos on oluline roll parmupillil

Eesti Laulu finaali pääsenud ukrainlanna Uliana Olhyna tõdes, et oma looga "Rhythm of Nature" tahab ta kinnitada Eesti ja Ukraina vahelist sõprust ning tõi välja, et loos on väga oluline osa parmupillil.

"Minu lugu "Rhythm of Nature" on nii eesti kui ukraina keeles ja räägib armastusest, tantsimisest ja Eesti ning Ukraina vahelisest sõprusest. Kirjutasin selle loo koos oma sõbra Ariana Arutjunjaniga. Mina lõin meloodia ja ukrainakeelsed sõnad, Ariana aitas mind eestikeelsete sõnadega," ütles Uliana Olhyna.

Loos on kasutatud ka parmupilli. "See on väga tähtis, sest just sellest pillist sai alguse loo kirjutamine, tänu parmupillile saime idee, kuidas seda lugu kirjutada," selgitas Olhyna, kes plaanib Eesti Laulu laval mitte väga palju närveerida, vaid pigem nautida hetke ja teha parim esitus.