Eesti Laulu esinemisjärjekord on selgunud

Eesti Laulu finaali ettevalmistused on täies hoos ja korraldajate sõnul on oodata vaatemängulist finaali. Eesti Laulu võitja selgub kahe hääletusvooru tulemusena. Esimeses voorus lähevad arvesse žürii ja rahvahääletuse tulemused. Superfinaali pääseb kolm võistlejat, neist võitja otsustab rahvas.

Eesti Laul 2026 finaali esinemisjärjekord:

Clicherik & Mäx "Jolly Roger"

Robert Linna "Metsik Roos"

Grete Paia "Taevas jäi üles"

Laura Prits "Warrior"

Uliana "Rhythm of Nature"

Ollie "Slave"

Marta Pikani "Kell kuus"

Noep "Days Like This"

Getter Jaani "The Game"

Ant x Minimal Wind "Wounds (Don't Wanna Fall)"

Vanilla Ninja "Too Epic to Be True"

Stockholm Cowboys "Last Man Standing"

Finalistidele lisaks astuvad publiku ette erikülalised Nublu ja Tief City 44, Elina Born, Singer Vinger ja rokkmuusikali "Romeo ja Julia" erikoosseis eesotsas Jaagup Tuisu ja Wanda-Helene Ollepiga. 14. veebruaril näeb esimest ja viimast korda laval ka R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bändi koos Anne Veskiga.



Eesti Laul pakub ka sel aastal võimalust enne õhtust suurt finaali tulla Unibet Arenale peaproovi oma silmaga vaatama, kuidas valmib Eesti suurim telesaade ja milliste üllatustega astuvad võistlustulle tänavused artistid. Publikuga peaproov on õhtuse finaali läbimäng, mille peamiseks erinevuseks on võitja väljakuulutamine.

Eesti Laul 2026 finaali peaproov algab Unibet Arenal 14. veebruaril kell 13, uksed avatakse kell 12. Õhtune finaalkontsert algab kell 19.15, uksed avatakse kell 17. Kontserdi eel, ajavahemikul 17.45-18.30 toimub finalistide autogrammitund.

Finaalkontserti vahendavad rahvusringhäälingu kanalid. Saatejuhtidena saavad laval kokku korea ja Karl-Erik Taukar.

Piletid õhtusesse finaali ja peaproovi leiab Piletitaskust.