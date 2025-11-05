Robert Linna: loo nimi "Metsik roos" on seotud samanimelise seebikaga

Eesti Laulu finaali pääsenud Robert Linna ütles, et laulu pealkiri "Metsik roos" on seotud samanimelise seebikaga ja tõdes, et lauluvõistlusele soovitas tal selle looga kandideerida elukaaslane, kellele see lugu on pühendatud.

"Ma mõtlesin selle peale, et kui ma muidu olen võib-olla rohkem tuntud bändimehena, siis tänavune Eesti Laulule esitatud lugu on täiesti uus asi, mida ma ei tahaks ühegi oma eelneva projektiga seostada," ütles Robert Linna, kes jõudis Eesti Laulu finaali enda kirjutatud looga "Metsik roos".

Siiski tõdes ta, et oma visiooni teostamiseks on tal lavale vaja ka lisalauljaid. "Üritan seda lugu siiski rohkem iseenda peal välja mängida. Usun, et mul on piisavalt kogemusi selleks. Tahan sellest loost teha elamuse nii endale kui ka oma fännidele ja televaatajatele. See on koht, kus saab täiega paugutada."

Linna on juba kaua hoogu võtnud, et oma looga välja tulla. "Suvel tekkis mõte teha elukaaslasele sünnipäevaüllatuseks laul. Kirjutasin, salvestasin, miksisin ja mängisin ise kõik pillid sisse."

Elukaaslane oli see, kes soovitas mul selle looga Eesti Laulule kandideerida.

Linna sõnul ajab tal kodus sahtel juba üle ääre oma kirjutatud lugudest, mis pole seni ühessegi tema bändi sobinud.

Linna sõnul oli tema armas kaasa "Ringvaates" temaga koos, kui ta teada sai, et tema lugu on Eesti Laulu finaali pääsenud.

"Ma loodan, et see lugu võiks lennata ja jõuab inimesteni," tõdes Linna. "Loo nimi "Metsik roos" on seotud samanimelise seebikaga. See seebikas läks päris paljudele inimestele hinge."