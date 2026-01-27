Unistuste bändi valiti klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu

Raadio 2 avalikustab Eesti Laulu erinädalal iga päev eetris ühe muusiku, kes liitub Unistuste bändiga, et astuda üles Eesti Laulu finaalkontserdil. Unistuste bändiga liitub klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu, kes tegutseb ansamblites Traffic ja Lexsoul Dancemachine.

"Mõlema bändiga on suur õhin," tõdes Joonas Mattias Sarapuu, kes musitseerib bändides Lexsoul Dancemachine ja Traffic.

"Bändiga Lexsoul Dancemachine on olnud väga vinge aasta, käisime välistuuridel, andsime albumi välja. Oleme iseseisev bänd, ilma agentuurita, oleme ennast kätte võtnud ja kõvasti vaeva näinud. Oleme ise olnud kokk-kondiiter-keevitajad. Mina olen koos Robert Linnaga bändi igapäevane asjaajaja," nentis Sarapuu. "Aega see võtab, aga teades, et teed seda kõike iseendale, siis see motiveerib ja tuleb alati tagasi, kui on suur õnnestumine."

Vahelduva eduga teeb Sarapuu ka oma sooloprojekte. "Teen siis, kui mul on vaba aega ja tunnen, et tahan seda teha. On tore, et mul on kuskil oma oaasikene, kuhu alati saan minna."

Esmaspäeval avalikustati esimene Unistuste bändi liige, kelleks on ansamblis Curly Strings tegutsev muusik Villu Talsi. "Mina Villu Talsiga lava jaganud veel ei ole, küll aga niisama kokku puutunud," tõi Sarapuu välja.

Eesti Laulu finaaliks paneb Raadio 2 kokku Unistuste bändi, kuhu kuuluvad tippmuusikud eri bändidest. Vaid üheks õhtuks kokku tuleva ansambli solist on paljude poolt armastatud superstaar. Unistuste bändi liikmed selguvad Raadio 2 hommikuprogrammis, kus alates 26. jaanuarist hakatakse avaldama bändis osalevaid muusikuid.

Esimene Unistuste bänd pandi kokku 2006. aastal ja sinna kuulusid Lenna Kuurmaa, Elmar Liitmaa, Raul Vaigla, Tomi Rahula, Kallervo Karu, DJ Critikal ja bänd esitas Justin Timberlake'i lugu "Sexy Back".

Eesti Laulule pühendatud nädala jooksul kõlavad R2 eetris intervjuud finalistidega ning loositakse pileteid finaalkontserdile.