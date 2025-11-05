Vanilla Ninja: meil on ikkagi kitarrine, bassine ja sündine lugu

Vanilla Ninja koosseisus Lenna Kuurmaa, Piret Järvis-Milder ja Kerli Kivilaan rääkisid, et Eesti Laulu finaali jõudnud lugu "Too Epic To Be True" on kitarrine, bassine ja sündine lugu nagu Vanilla Ninja lood kipuvad olema ning väga äratuntavalt nende bändi nägu.

"Meie loos "Too Epic To Be True" on nii nostalgiat kui ka natuke värsket soundi Sven Lõhmuse poolt sinna lisanud, aga lugu on ikkagi äratuntavalt Vanilla Ninja," tõdes Vanilla Ninja liige Lenna Kuurmaa.

Koreograafi bänd endale Piret Järvis-Milderi sõnul palganud veel pole, sest nad lähevad lavale ikkagi omas mahlas. "Me võtame pillid ühes ja lähme lavale, sest meil on ikkagi kitarrine, bassine ja sündine lugu nagu nad meil kipuvad olema," tõdes Vanilla Ninja liige Järvis-Milder.

Bänd on saanud poolehoidvaid sõnumeid ka oma rahvusvahelistelt fännidelt, kes neile pöialt hoiavad. "Eurofännid ilmselt mäletavad meid sellest 20 aasta tagusest ajast," lisas Kuurmaa.

"See ei jää ühekordseks koostööks, meil on teine lugu Sven Lõhmusega juba salvestatud ja valmis. Meil pole põhjust ainult selle ühe looga piirduda," sõnas Järvis-Milder.