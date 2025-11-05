Grete Paia: minu jaoks on sel laulul väga sügav tähendus

Eesti Laulu finaali pääsenud Grete Paia sõnul otsustas ta konkursile tulla eestikeelse lauluga, sest eesti keel on imeilus. Paia tõdes, et iga kuulaja võiks leida loost enda sõnumi, aga tema jaoks on laulul "Taevas jäi üles" väga sügav tähendus.

"Ma julgen küll võrrelda muusikat ja laulmist tipspordiga, kui sa ikkagi tahad hästi teha," nentis Grete Paia.

Eesti keel on imeilus ja sellepärast otsustas ta Eesti Laulu konkursile tulla eestikeelse lauluga. "Eestikeelse tekstiga kõnetab meie oma inimesi palju rohkem. Laulu tõlgendamise jätaksin ma igale kuulajale, et igaüks leiaks enda jaoks oma sõnumi. Selle laulu puhul ma ei taha ette midagi öelda, minu jaoks on sel laulul väga sügav tähendus."