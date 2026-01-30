Unistuste bändis mängib bassi Meelik Samel

Raadio 2 avalikustab Eesti Laulu erinädalal iga päev eetris ühe muusiku, kes liitub Unistuste bändiga, et astuda üles Eesti Laulu finaalkontserdil. Unistuste bändiga liitub bassimängija Meelik Samel ansamblist Meelik.

"See on väga suur au, ikka on tore, kui saab nii ägedate tüüpidega lava jagada. Joonas Mattias Sarapuuga ma polegi varem lava jaganud, koos hänginud oleme küll," muheles bassimängija Meelik Samel ansamblist Meelik. "Villu Talsiga ka mitte."

Basskitarr jääb Sameli sõnul tihtipeale taustale. "Esile tuleb bass tavaliselt džäss- või funkmuusikas. Mulle väga meeldib, kuidas mängib Janno Trump," tõdes Samel.

Samel on Eesti Laulu konkursil osalenud bändidega Tenfold Rabbit, Põhja-Tallinn ja Meelik. "Üks tore asi, miks üldse bändi teha, on see, et saad suurepäraste inimestega koos aega veeta."

Eesti Laulu finaaliks paneb Raadio 2 kokku Unistuste bändi, kuhu kuuluvad tippmuusikud eri bändidest. Vaid üheks õhtuks kokku tuleva ansambli solist on paljude poolt armastatud superstaar.

Unistuste bändi liikmed selgusid Raadio 2 hommikuprogrammis, kus alates 26. jaanuarist avaldati bändis osalevaid muusikuid. Lisaks Samelile mängivad Unistuste bändis Villu Talsi, Joonas Mattias Sarapuu, Eric Kammiste ja Ramuel Tafenau.

Esimene Unistuste bänd pandi kokku 2006. aastal ja sinna kuulusid Lenna Kuurmaa, Elmar Liitmaa, Raul Vaigla, Tomi Rahula, Kallervo Karu, DJ Critikal ja bänd esitas Justin Timberlake'i lugu "Sexy Back".

Eesti Laulule pühendatud nädala jooksul kõlavad R2 eetris intervjuud finalistidega ning loositakse pileteid finaalkontserdile.