Kuula: Eesti Laul 2026 avalikustas võistluslood

ETV erisaade "Eesti Laul 2026. Start" tõi neljapäeval esmakordselt Eesti Laulu võistluslood vaatajate ette. Kõik muusikavideod on täispikkuses nähtavad Jupiteris .

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: