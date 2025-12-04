Kuula: Eesti Laul 2026 avalikustas võistluslood
ETV erisaade "Eesti Laul 2026. Start" tõi neljapäeval esmakordselt Eesti Laulu võistluslood vaatajate ette. Kõik muusikavideod on täispikkuses nähtavad Jupiteris.
Eesti Laul kulmineerub ühe suure finaalkontserdiga 14. veebruaril Unibet Arenal. Suursündmust vahendavad ERR-i kanalid, kohapeal kaasa elamiseks saab pileti soetada Piletitaskust.
Eesti Laul 2026 finalistid:
- Ant x Minimal Wind "Wounds (Don't Wanna Fall)"
Autorid: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Ant Nurhan, Katrina Merily Reimand
- Clicherik & Mäx "Jolly Roger"
Autorid: Max Õispuu, Erik Soasepp, Janis Jacmenkins
- Getter Jaani "The Game"
Autor: Sven Lõhmus
- Grete Paia "Taevas jäi üles"
Autorid: Grete Paia, Jorma-Jan Erik, Gevin Niglas, Ragnar Sepp
- Laura Prits "Warrior"
Autorid: Laura Prits, Edgars Jercums, Jānis Jačmenkins
- Marta Pikani "Kell kuus"
Autorid: Marta Pikani, Reimo Namm
- Noep "Days Like This"
Autorid: Andres Kõpper, Vallo Kikas, Yvonne Dahlbom
- Ollie "Slave"
Autor: Oliver Mazurtšak
- Robert Linna "Metsik Roos"
Autor: Robert Linna
- Stockholm Cowboys "Last Man Standing"
Autor: Stig Rästa, Victor Crone
- Uliana "Rhythm of Nature"
Autorid: Uliana Olhyna, Ariana Arutjunjan, Eero Pääkkönen, Kristjan Kalnitski, Aleksandr Jakovlev
- Vanilla Ninja "Too Epic to Be True"
Autor: Sven Lõhmus
Toimetaja: Karmen Rebane