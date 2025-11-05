Ollie: mu lugu "Slave" räägib haavatavusest

Kolmandat korda Eesti Laulu finaali pääsenud Ollie rääkis, et seekord ta oma fänne alt ei vea ja pole kahtlustki, et tänavu tuleb võit. Ollie sõnul räägib tema lugu "Slave" haavatavusest ja julgustab inimesi olema julgemad enda avamisel.

"Siin pole kahtlustki, et tuleb maksimumprogramm ehk esimene koht," muheles Ollie. "Lugu sündis tegelikult juba eelmise aasta suvel. Peaaegu saatsin loo juba eelmisel aastal Eesti Laulu konkursile, aga siis mõtlesin, et lugu ei olnud veel päris valmis. Tahtsin, et ma ise oleksin rahul sellega ja võtsin aja, et seda natuke veel mudida ja saatsin nüüd sel aastal."

Ollie sõnul on tema lugu väga jõuline. "Ma väljendan seda lugu väga jõuliselt, aga hingelt on see lugu väga õrn ja see räägib haavatavusest, et sa julged olla haavatav. Sa avad ennast kellelegi, ma julgen väita, et inimeste üks põhilisi hirme on see, et nad avavad ennast kellelegi ja selle tagajärjel saavad haiget. Julgustan inimesi olema pigem julged ja ennast avama," tõdes Ollie.

Olliel on palju ka rahvusvahelisi fänne, kes on talle juba avaldanud poolehoidu ja hoiavad pöialt, et ta seekord võidaks. "Seekord ma oma fänne alt ei vea."