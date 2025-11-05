Noep Eesti Laulu võistlusloost: soovin kuulajaid rõõmustada

Kuigi Noepi nime taga tegutsev Andres Kõpper osaleb sel aastal Eesti Laulul esimest korda sooloartistina, on tema artistinime sünnilugu just Eesti Lauluga seotud.

"Ma olin siis sarja "Restart" võttel ja mäletan seda hetke väga hästi. Oli viimane päev, et Eesti Laulule lugu saata. Siis oli veel niimoodi, et pidi panema ümbrikusse ja viima Faehlmanni tänavale. Andsin selle ümbriku, kus oli CD sees, oma vennale. Viimasel hetkel mõtlesin, mis ma artistinimeks panen. Ehk siis tegelikult Noepi nime sünd tuligi läbi selle, et mul on vaja nime, et saata lugu Eesti Laulule," meenutas ta ERR-ile antud intervjuus.

Pärast finalistide väljakuulutamist on Noepiga paljud välismaised Eurovisiooni fännid sotsiaalmeedias ühendust võtnud. "Ma viin kohe kokku, et kui kasutajanimi hakkab ESC-ga, siis see on tõenäoliselt Eurovisiooniga seotud fänn või grupeering," muigas muusik.

Oma võistluslooga "Days Like This" soovib Noep kuulajatesse rõõmu süstida. "Kuidas kellelegi, aga kas on olnud Covid, sõjakolded erinevates maailmanurkades või majanduse värk ning inimestel on meel jube morn. Selle loo eesmärk on, et meel oleks vähem morn, annaks natuke motivatsiooni elada ja olla rõõmus," avas ta.