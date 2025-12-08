Uus sari viib Eesti Laulu osalejad voodisse ja teki alla

Millest ja kellest unistavad Eesti Laulu seekordsed osalejad? Millised on nende pahed ja saladused? Saatejuht Aaron Thor Härm seadis end hotellitoas mugavalt sisse ja kutsus kõik võistlejad enda kõrvale voodisse, et kõik oluline südamelt ära rääkida.

Nendest kohtumistest on sündinud uus lühilugude sari "Eesti Laulu teki all", mida näeb Jupiteris ja Eesti Laulu sotsiaalmeediakanalites. Kokku on sarjas 12 osa, just nii palju nagu on Eesti Laul 2026 konkursil võistlejaid.

Igal esmaspäeval ilmub Jupiteri kolm osa, esimestena on teki alla pugenud Ant, Noep ja Marta Pikani.