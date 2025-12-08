X!

Reglement 2026
Ajakava 2026
IN ENGLISH
MUUSIKAVIDEOD

Uus sari viib Eesti Laulu osalejad voodisse ja teki alla

Eesti Laul
Noep lühisarjas
Noep lühisarjas "Eesti Laulu teki all" Autor/allikas: ERR
Eesti Laul

Eesti Laul 2026 osalejaid ootas hiljuti ootamatu kohtumine, kui Aaron Thor Härm kutsus nad lõbusateks vestlusteks voodisse.

Millest ja kellest unistavad Eesti Laulu seekordsed osalejad? Millised on nende pahed ja saladused? Saatejuht Aaron Thor Härm seadis end hotellitoas mugavalt sisse ja kutsus kõik võistlejad enda kõrvale voodisse, et kõik oluline südamelt ära rääkida.

Nendest kohtumistest on sündinud uus lühilugude sari "Eesti Laulu teki all", mida näeb Jupiteris ja Eesti Laulu sotsiaalmeediakanalites. Kokku on sarjas 12 osa, just nii palju nagu on Eesti Laul 2026 konkursil võistlejaid.

Igal esmaspäeval ilmub Jupiteri kolm osa, esimestena on teki alla pugenud Ant, Noep ja Marta Pikani.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

Kuula võistluslugusid

finaalkontsert

LEIA MEID FACEBOOKIST

KONTAKTID

eestilaul [ät] err.ee
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo