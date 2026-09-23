Hobiaednikud: tomatillost ja tšillist saab särtsaka mekiga salsa verde

Hobiaednik Tanel Vällik rääkis "Ringvaates", et tänavune tšillide ja tomatillode saak tuli kesisem, sest kasvuhoonesse kolisid lehetäid. Hobiaednik Stephanie Rendoni sõnul võiks tomatillost ja tšillist valmistada särtsaka mekiga mehhikopärase salsa verde.

"See on Mehhiko füüsal ehk mehhiko tomat ehk tomatillo," ütles operaator ja hobiaednik Tanel Vällik.

"Mina teen tomatillodest salsa verdet ehk rohelist kastet, mis on Mehhikos väga populaarne ja mida kasutatakse kõikjal, nagu Eestis hapukoor," ütles Mehhikost pärit Stephanie Rendon, kes on kirjanik, andmeteadlane ja hobiaednik.

Rendoni sõnul on ta tähele pannud, et eestlastele meeldib kasvatada tomatillosid, aga nad ei tea, mida nendega peale hakata. "Värskes salsa verdes kasutatakse tomatillosid, sibulat, küüslauku, koriandrit, soola ja Serrano tšillit, mille asemel võib kasutada ka jalapenot. Serrano tšilli on teravam, aga seda pole Eestis eriti saada. Kõik tuleb panna blenderisse," juhendas Rendon. "Kui lisate ka avokaado, on kaste pehmem, paksem ja kreemisem."

"Tomatillo kasvatamine on väga sarnane tavalise tomati kasvatamisele, aga kasvuhoones on keskkond palju kontrollitum ja sealt saab ka saaki. Samuti tahab tšilli saada parasjagu sooja," ütles Vällik, kes kasvatab nii tomatillosid kui tšillisid.

Tänavune saak oli natuke kesine, sest Välliku kasvuhoonesse tulid lehetäid. "Võitlesin, mis ma võitlesin, võitjana ma ikkagi ei väljunud," sõnas Vällik.

Kuumutatud salsa verdel on värske salsa verdega maitseerinevus. "Kuumutatud variant on magushapukam," tõi Vällik välja.

"Kui tomatillot käepärast pole, saab kasutada ka tavalist tomatit," nentis Rendon.