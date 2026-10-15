Toitumisnõustaja: külmal ajal ei tasu suurema söögiisu pärast stressata

Toitumisnõustaja Kaisa Kopliste rääkis "Terevisioonis", et me ei peaks end süüdi tundma, kui meil on külmemal ja pimedamal ajal suurem söögiisu või soov šokolaadi järele. Kopliste sõnul ei tohiks stressata ja kui isu on, siis tuleb süüa.

"Ma arvan, et selle karuteene oleme juba teinud, et mingeid toite peab sööma ja mingid teised toidud on preemia. Mitte kellelegi ei meeldi kohustused, aga preemiad meeldivad kõigile," ütles toitumisnõustaja Kaisa Kopliste.

Pimedal ja külmemal ajal meie ööpäeva rütm ja hormoonide tsükkel Kopliste sõnul muutub ja samuti melatoniini ja serotoniini tootmine, mis omakorda mõjutab söögiisu ja küllastuse hormoone. "On väga võimalik, et sel ajal tahamegi rohkem süüa," nentis nõustaja.

Kopliste sõnul ei tasu oma kaalunumbrit pingsalt jälgida. "See on ju omakorda stressifaktor. Väike kaalukaotus ei tule kunagi rasva arvelt, vaid vedeliku tasakaal põhjustab naistel kaalukõikumisi ja see kõigub naistel ka tsükli lõikes. Stress on kehakaalule ka ebasoodne faktor. Pigem mitte stressata ja kui on isu, siis süüa," tõi toitumisnõustaja välja.

Kui on ebaloomulikult suur kaalutõus, millega kaasnevad ka terviseprobleemid, siis võiks minna arsti juurde. "Ise dieeti pidama hakata pole mõtet, see on kehale karuteene," lisas Kopliste.

Kehamassiindeksi jälgimisel pole Kopliste sõnul erilist mõtet, sest see ei võta arvesse vanust, rasva paiknemist ega kehakoostist. "Inimestel võiks olla nii palju muid toredaid asju, millega tegeleda. Lõpuks on meil ju kõigil üks energiahulk, millega me tegeleme. Mida rohkem sa mõtled mingi asja peale, seda rohkem see su elus ruumi võtab."

"Mina ei hurjutaks kedagi šokolaadi söömise pärast, vaid isegi julgustaksin," nentis Kopliste. "Kui hakkad dieeti pidama ja suhkruid välja lülitama, siis esimene asi, mis piltlikult öeldes sellest vooluringist välja lülitatakse, on prefrontaalne korteks, millega me teeme kõiki toredaid asju, millega me mõtleme ja teeme olulisi otsuseid. Me ei jaksa siis mõelda ega midagi teha. Me ei peaks äärmustes elama. Kehakaal ei peaks olema see esimene andmepunkt, mida me tervisliku toitumise või eluviisi puhul üldiselt vaatame."

"Terve tööstus lõikab kasu selle arvelt, et meie end oma kehas halvasti tunneksime ja tunneksime süüdi end šokolaadi söömise pärast," tõi Kopliste välja.