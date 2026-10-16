Sal-Saller valmistub Generaator M-i vinüüli välja andma: uuesti salvestama ei hakka

Jaanuarikuus täitus muusik Hendrik Sal-Salleril 60. eluaasta. Juubeliaastale tõmbab ta joone alla detsembri keskel, kui Tallinnas Unibet Arenal toimub kontsert "Sal_Saller 6.0".

Ajal mil suuremad proovid on veel ees, tõdes muusik Vikerraadios Andres Ojale antud intervjuus, et tegelikult köidavad teda Smilersi igapäevased väiksemad kontserdid rohkem. Suurte kontsertide juures meeldib talle aga tunne, mis teda pärast publiku ees olemist saadab.

"Smilersi sünnipäevakontsert, mis meil mõned aastad tagasi oli, kuulub elu kõrghetkede hulka. Ootan oma sünnipäevakontserdist enam-vähem sama," muigas ta.

Bändi hakkas Sal-Saller tegema teismelisena. Oma esimeseks päris bändiks peab ta 1980. aastate alguses loodud ansamblit Generaator M, kuhu kuulusid ka Anti Rüüt ja Sven Jannes.

"Ma ise võtsin seda asja sellel ajal väga tõsiselt. Kui sa teed midagi, siis teed täiega. See tundus endale, et see ongi midagi. Ega me ei ju ei arvanud, et keegi sellest mitukümmend aastat hiljem midagi räägib. Elasime pigem hetkes, kui et mõtlesime, et me saadame midagi suurt korda," rääkis Sal-Saller.

Ka detsembrikuisel kontserdil astub Generaator M taas lavale. Anti Rüüdi asemel on aga laval Mihkel Raud. Sal-Salleri sõnul tehakse üheskoos mõned lood, bändi comeback'iks seda pidada ei tasu.

"Mõtlesin, et kui üks kord elus oleks vaja seda bändi veel kord teha, et siis oleks õige koht ja aeg. Ennekõike õige koht, sest ma loodan, et Unibet Arenale tuleb mõni inimene peale meie veel. Siis on seda lahe teha," naeris muusik.

Ühe suurema erinevusena tolleaegse ja tänase bänditegemise vahel tõi Sal-Saller välja pillid, mis kasutusel on.

"Sellisest pillidest ei osanud keegi unistadagi, millega me ise praegu mängime. See ei olnud isegi soovunelm. See oli ebareaalne, et keegi kunagi saaks mingi pärispilliga mängida," naeris ta, kuid lisas, et ka kehvad pillid polnud takistuseks, kui soov mängida oli suur.

Peagi loodab Sal-Saller Generaator M-i muusika ka vinüülile panna. Hetkel on tal käsil vanade salvestuste puhastamine.

"Oleks palunud küll, et need pillid natukene rohkem hääles oleks, aga kui ei ole, ei ole ka midagi teha. On, nagu on. Uuesti mängima ja laulma ei hakka. On täpselt nii halb, nagu on."

Nädala alguses esilinastus Jaak Kilmi uus mängufilm "Musta pori näkku", mis põhineb Mihkel Raua samanimelisel raamatul. Filmi keskmes on 17-aastane Mihkel, kes sõidab koos oma hevibändiga Golem elu tähtsaimale muusikafestivalile.

Sal-Sallerit kehastab filmis näitleja Erik Hermaküla. Sellega, mis ekraanile jõudis, on muusik rahul. Samuti sai ta võimaluse koos Erko Laurimaaga filmile heli luua. "Niimoodi oli see palju lahedam kui see, mida ma olin enne näinud," kiitis ta kinodesse jõudnud valmisversiooni.

Ka Hermaküla näitlejatööga jäi ta rahule. "Kui ma esimest korda musta rida nägin, siis vaatasin, et Erik sarnaneb mulle päris palju, kui ma noorem olin," märkis Sal-Saller ja lisas, et ka tema isa nägi kahe mehe vahel sarnasusi.