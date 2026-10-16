Pimeda aja aitavad rõdul mööda saata lumeroos, loorber ja kanarbikud

Kui pikalt peavad taimed rõdul vastu, sõltub Luigase sõnul suuresti kasvatajast. "Kas sa neid väetanud oled? Need taimed, mida praegu sügislilledeks müüakse armastavad jahedamat temperatuuri. Päeval üle kümne kraadi ja öösel viis-kuus kraadi on nende jaoks kuke pea."

"Taimi kastes toitained leostuvad ja lähevad välja. /.../ Kastmiseks võib võtta sügisväetise, kus ei ole lämmastikku, seal on fosforit, on kaaliumit, miski ei aja uusi võrseid kasvatama, aga säilitavad ilusti. Taimed püsivad kauem. Elavad mõnuga, sest nad on süüa saanud. Ja ära õitsenud õied tuleb ära noppida," toonitas Luigas.

Kui rõdu ei ole, siis on ka taimi, mis sobivad jahedale aknalauale. "Aga märksõna on siin "jahe" aknalaud. Siis võiks sobida alpikann. Kui sul on soe aknalaud, aga tahad ikkagi sügiskompositsiooni, siis tšillipipar," pakkus Luigas variante.

"Rõdukastide taimede puhul võiks hooajal, mis võib kesta veel kaks kuud, sest meil on ju jõuludel ja jaanipäeval sama ilm, keskenduda sellele, et nad oleksid sel ajal ilusad. Ärme niivõrd mõtle sellele, et nad peaksid terve talve vastu pidama ja me muudkui talvitame neid. Igal hooajal paneme rõdukastidesse ikka erinevaid taimi," rääkis Luigas.

"Aga, kui sul on terrassil suur kast, siis seal saab talvituda lumeroos. Kui ta aias kasvab, siis ta hakkab õitsema lume all. Ta jääb ellu," lisas ta. Luigas selgitas, et kitsastes rõdukastides ei jää miski ellu sellepärast, et muld külmub läbi.

Sügis-talveks sobivad hästi ka kanarbikud, millest mõned hakkavad veel õitsema. "Kõik need rohelised, kollakad, hallikad kanarbikud peavad see-eest tunduvalt kauem vastu kui õitsvad kanarbikud. Tore on veel see, et laimiroheline kanarbik läheb punaseks, kui päike peale paistab ja temperatuur kõikuma hakkab. See ei ole surmatunnus."

Kevadeni peab aias vastu ka dekoratiivkapsas. "See võib kasvad väga kõrgeks. Ja lillepottides samamoodi: väga äge. Dekoratiivkapsal on värvunud lehed, alati ei pea olema kroonlehed," märkis ta ning soovitas õite ja marjade vahele istutada ka tugevat lehte. Selleks sobib näiteks igihaljas loorber, mis Lääne-Euroopas talvitub väljas.