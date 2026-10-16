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Eesti elanikud kuulavad kõige rohkem Vikerraadiot

Raadio
Vikerraadio stuudio
Vikerraadio stuudio Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Raadio

Emori raadio- ja muusikakuulamise seire andmetel on Eesti kuulatuim ja tuntuim raadiojaam jätkuvalt Vikerraadio.

Eesti elanikud kuulasid viimasel poolaastal (aprill kuni september 2026) raadiot ja erinevaid muusikateenuseid 4 tundi ja 9 minutit, näitab Emori värske uuring. Raadiojaamadest kuulavad Eesti elanikud enim Vikerraadiot, mis on ühtlasi ka Eesti tuntuim raadiojaam. Venekeelsetest raadiojaamadest on populaarseim Raadio 4.

Nädalas on Vikerraadiol 215 000 kuulajat, teisel kohal on nädala kuulajate arvu poolest raadio Elmar ja kolmandal Sky Plus. Sama järjestus on ka päevaste kuulajate võrdluses. Kuu vaates on kolmandal kohal Retro FM.

Rahvusringhäälingu raadiojaamadest on nädala võrdluses esikümnes veel Raadio 2 88 000 kuulajaga. Klassikaraadiol on vastav näitaja 50 000 ja Raadio Tallinnal 22 000 kuulajat.

Emori raadio- ja muusikakuulamise seire andmetel on aastaga kogu audiokuulamisele kulutatud aeg vähenenud kolme minuti võrra. Raadiokuulamise pühendatud aeg on kahanenud üks minut, päevas veedetakse raadiojaamade seltsis üks tund ja 51 minutit.

Toimetaja: Karmen Rebane

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