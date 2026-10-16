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Galerii: "Suur muusikamäng" jätkab heas hoos

Tele
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17 pilti
Tele

9. oktoobril ETV-s alustanud "Suur muusikamäng" võeti vaatajate poolt soojalt vastu. Heas hoos ja tujus jätkub "Suur muusikamäng" ka sel reedel.

ETV reedeõhtune meelelahutussaade sai hea stardi, jõudes kohe vaadatuimate telesaadete hulka. Avasaade on huvi äratanud ka esimese eetripäeva järel – nädalaga on saate keskmine vaatajate arv tõusnud 95 000 peale.

"Suur muusikamäng" jätkub Birgit Sarrapi juhtimisel uute võistlejatega sel reedel. Omavahel hakkavad ühe tandemina mõõtu võtma Genka ehk Henry Kõrvist ja Teele Viira, kellele astuvad vastu 5miinusest tuntud Korea ja laulja Merlyn Uusküla.

Ka sel korral liitub saatega üllatuskülaline, kelle võistlejad peavad vihjete põhjal ära arvama. Kui avasaates oli üllatuseks Väino Puura, siis teises saates astub publiku ette noor lauljanna Arhanna, kes on võitnud "Tähtede lava" ja esindanud Eestit noorte Eurovisioonil.

Muusikalist elamust pakuvad Martin Trudnikovi juhitud stuudiobänd ning solistid Getter Jaani ja Heldur Harry Põlda.

"Suures muusikamängus" pannakse kaheksas voorus proovile nii muusikateadmised, nutikus kui ka kiirus. Mängu käigus rändavad osalejad Eesti muusika radadel ning lahendada tuleb mitmesuguseid muusikaga seotud ülesandeid, mis pakuvad mängulusti ja äratundmisrõõmu ka televaatajatele kodudes.

"Suur muusikamäng" ETV eetris reedeti kell 20.

Toimetaja: Karmen Rebane

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