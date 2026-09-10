Toitumisnõustaja: tõhus hommikusöök aitab lapsel tunnis paremini keskenduda

Toitumisnõustaja Külli Holsting rääkis "Terevisioonis", et kiudaineid ja valku sisaldav hommikusöök on koolilapsele hädavajalik ja kui kodus süüa ei jõua, saab hommikuampsu kooliteele kaasa võtta. Holstingu sõnul on hommikul tõhusalt söönud laps tunnis tähelepanelikum ega väsi nii kiiresti.

"Üks hommikune söök on maitsestamata jogurti või muu hapendatud piimatootega kama, kuhu lisasin natuke kaneeli ja tükeldasin õuna. Hoiab kõhu kaua täis," ütles toitumisnõustaja Külli Holsting. "Muidugi võib siia lisada ka külmutatud marju."

Teise kiire hommikusöögina tõi toitumisnõustaja välja vrapi, mille sees on omlett. "Et saaks natuke rohkem valku ja kõht oleks kauem täis. Vrapi sees võib olla ka kõik see, mis jäi eilsest õhtusöögist üle. Kanatükikesi, kikerherneid, juustu ja kindlasti ka midagi värsket."

Võileiva võiks teha rukkileivast ja vahele panna tomatit, rukolat, pestot ja mozzarella- pallikesi. "Vrapi ja võileiva võib ära pakendada ja seda saab süüa teel kooli või kui siis ei jõua, esimesel koolivahetunnil."

Kui kohe kuidagi hommikul süüa ei taha, võiks Holstingu sõnul alustada ühest õunast ja mõnest pähklist. "Need lapsed, kes on hommikul söönud, on tunnis tähelepanelikumad, ei väsi nii kiiresti ja nende keskendumisvõime on palju suurem."

Valides täisteratoote, saab organism kiudaineid ja kõht on kauem täis. "Kui valime kõige peenemast püülijahust saia, siis see tõstab veresuhkrut, kõht ei püsi kaua täis, meil tuleb ruttu uus näljasööst ja siis me tahame juba midagi magusat. Sellepärast ei tasu lastele pakkuda magusaid hommikusööke," nentis Holsting. "Ka müslidega peab ettevaatlik olema ja lugema pakendilt, kui palju see suhkruid sisaldab. Suhkur mõjutab ka immuunsust ja närvisüsteemi."

Magusat hommikusööki süües läheb laps Holstingu sõnul küll rõõmsa näoga kodust välja, aga poole tunni pärast on tal juba raske.