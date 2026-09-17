Kimbumeister: snäkikimbust tunnevad kõige suuremat rõõmu just mehed

Kimbumeister Kerttu Kikas näitas "Terevisioonis", kuidas teha vorstiroosi ja meisterdada kogu kimp maitsvatest snäkkidest. Kikase sõnul sobivad snäkikimbud eriti hästi juhul, kui ei tea, mida kinkida ja kõige suuremat tunnevad neist just meesterahvad.

"Alati peab üle maitsma, mida sa kimbu sisse paned. Et kimbusaaja ei peaks pärast sööma hapusid viinamarju," ütles stuudio "Pista pintslisse" perenaine Kerttu Kikas. "Kui sa ei oska midagi kingituseks viia, siis võtad snäkikimbu ja selle tarbib kimbusaaja ära."

Kimpu koostades mõtleb Kikas läbi, mis sektorisse ta midagi paneb. "Kuskile teen magusa sektori ja kuskile soolase."

Vorstiroosi tegemiseks kasutas Kikas viskiklaasi.

Kimbu põhjaks pani kimbumeister toidukilega kaetud penoplasti. "Sellist kimpu tehes pead mõtlema toiduohutusele ka. Grilltikud vajutad penoplasti sisse diagonaalis. Kõige tähtsam osa aluse juures pärast tikkude lisamist on alus teibiga ära kinnitada. Tõmbad tikud alt teibiga kinni ja vaatad, et see paigal püsiks. Aluse peale panen veel pruuni küpsetuspaberi, et see liialt silma ei torkaks," juhendas Kikas.

"Kimpe saab teha ka õuntest ja ploomidest, võib ka teemakimbud teha, näiteks ainult Eesti toidust," tõi kimbumeister välja. "Kimbu paberisse pakkimine käib samamoodi nagu lilledel, aga peab jälgima, et pakkepaber toiduainetega kokku ei puutuks."

"Kimpe on tore teha neile, keda sa tunned, siis saad kimbu sisse panna just neid asju, mis saajale maitsevad," nentis Kikas.